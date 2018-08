Trump contra Google porque quiere más noticias positivas sobre él

"Los resultados de búsqueda de 'Trump News' (Noticias sobre Trump) muestran sólo los puntos de vista e informaciones de los Medios de Noticias Falsas (N. de la R.: Trump acostumbra llamar así al The New York Times, CNN, The Washington Post, MSNBC etc.). En otras palabras, lo tienen amañado, para mí y para otros, de modo que casi todas las historias y noticias son malas", aseguró Donald Trump en un mensaje publicado en Twitter.

Trump no asume que hay más opiniones negativas que positiva acerca de su persona, su gestión, su vida, sus caprichos y sus estupideces.

"Google y otros están suprimiendo las voces de los conservadores y escondiendo informaciones y noticias que son buenas. Están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy seria, ¡será estudiada!", amenazó el Presidente estadounidense.

Google indexa más de un 70% de las búsquedas mundiales, ha desplazado a Yahoo! y a Bing (de Microsoft), pero esto fue por la preferencia del público. Es curioso que un Presidente que surgió del voto ciudadano cuestione las decisiones de los consumidores digitales.

El dato que recoge en su tuit podría provenir de un artículo publicado en el conservador PJ Media que asegura que poner el término 'Trump' en Google News devuelve un 96% de informaciones negativas.

Debe recordarse que la Presidencia de Trump es consecuencia de las fake news, y de la manipulación de Cambridge Analytica.

Trump acusó a Google de “manipular” los resultados para mostrar los historias “malas” cuando los usuarios buscan noticias utilizando su nombre. En su lugar, añade, "muestran sólo la visión sesgada de los medios de noticias falsas” citando en concreto la “fraudulenta CNN”.

“A los medios republicanos/conservadores y justos los dejan fuera”, afirmó en un doble mensaje que cerró preguntándose si esta práctica es “ilegal”.

“El 96% de los resultados de noticias de Trump son de medios nacionales de izquierdas”, insistió Trump, al tiempo que tildó a los mismos de “muy peligrosos”.

Google no es la única tecnológica a la que Trump acusa de “reprimir las voces de los conservadores”, ocultando información y noticias, que en sus palabras, “son buenas”.

“Están controlando lo que podemos y no podemos ver”, afirmó.

El ataque a Google es un golpe tangencial a los medios de comunicación estadounidenses que el indexador procesa, tabula y ubica a disposición de los usuarios: hace 2 semanas más de 300 medios estadounidenses se unieran para publicar un editorial en defensa de la libertad de prensa y rechazando los constantes ataques que sufren desde la Casa Blanca.

Google ha negado cualquier manipulación de su logaritmo, y ha afirmado en un comunicado que la meta de la compañía "es asegurarse de que los usuarios reciben las respuestas más relevantes en cuestión de segundos".

"Las búsquedas no se usan para establecer una agenda política ni orientamos nuestros resultados hacia una ideología política. Cada año realizamos cientos de mejoras a nuestros algoritmos para asegurarnos de que ofrecen contenido de alta calidad en respuesta a las peticiones de los usuarios".

Trump afirmó que él es favorable a una "verdadera libertad de prensa", pero que mucho de lo que dicen algunos medios "son noticias falsas. La censura es algo muy peligroso y absolutamente imposible de controlar", agregó, justo antes de volver a atacar a CNN y MSNBC.

La semana que viene representantes de Google, Facebook y Twitter tendrán que comparecer ante el Congreso de USA sobre la censura y la posible influencia extranjera (N. de la R.: Rusia) en las elecciones presidenciales de 2016.

FB y TW han eliminado cientos de cuentas sospechosas de intentar influenciar a los votantes estadounidenses desde el extranjero, y hace unas semanas varias tecnológicas suprimieron las cuentas del conocido ultraderechista Alex Jones, que solía difundir falsas conspiraciones para atacar a la izquierda.