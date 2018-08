AFIP calma a los empresarios mientras a la Justicia le llueven pedidos

AFIP. "Los eventuales autos de procesamiento en la causa de los cuadernos no afectarán los beneficios entre quienes se sumaron al blanqueo porque la ley no es retroactiva", analizaron en la AFIP. "El perdón fiscal solo se cae si se ingresó de manera condicional al blanqueo, es decir, si el empresario tenía una causa preexistente por evasión o por otros delitos económicos y ahora es procesado", explicaron.

Es decir que, para quedar fuera del sistema, el involucrado tiene que haber sido imputado por algún delito común del orden económico antes del 31 de marzo de 2017 (cuando finalizó el blanqueo).

Lo que si podría afectar a algunos de los empresarios involucrados con las tres causas de Odebrecht derivadas del Lava Jato (a cargo de los jueces Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Daniel Rafecas), que investigan plantas potabilizadoras de Aysa, el soterramiento del tren Sarmiento y sobreprecios por gasoductos. En estos casos, varios de los que se habrían acogido al sinceramiento fiscal están hoy imputados.

Francisco Valenti. Se trata un directivo que está detenido en Marcos Paz, que declaró varias horas hoy y solicitó al fiscal incorporarse al listado de los arrepentidos (entre los que hay 15 empresarios hasta el momento), aún falta que el juez homologue el pedido y le dé el status de "imputado colaborador".

Valenti fue detenido a principios de este mes, el 4 de agosto, aunque el juez ordenó las detenciones por la investigación el primero del mes. Fue detenido en el aeropuerto Ezeiza porque regresaba de vacaciones por su familila (en Asia). Desde entonces, se encuentra en la cárcel de Marcos Paz.

Se trata de uno de los directivos de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) y apareció en los cuadernos de Oscar Centeno que desencadenaron la causa: "cuando Baratta se encontraba con Valenti, recibía bolsos con dinero y cajas de espumantes de la bodega Lagarde". Está imputado como partícipe de la asociación ilícita.

Mañana volverá a los Tribunales de Retiro y se sabrá si el juez Claudio Bonadío homologa la petición del detenido para otorgarle los atributos de "arrepentido" (imputado colaborador). Para hacerlo, Valenti debe otorgar información nueva a la causa y por eso estuvo en los tribunales de Comodoro Py en el día de hoy, 28/8, brindando una ampliación de su declaración durante ocho horas (se presentó a las 5:30 a.m.).

También, en este momento, Valenti está esperando la resolución de la Cámara Federal con respecto a su pedido de excarcelación.

Si su pedido es homologado, se trataría del empresario "arrepentido" número 16. Además, hay 26 detenidos en el expediente y, hasta el momento, se realizaron 71 allanamientos.

José López. El ex funcionario tambén pidió su excarcelación al Tribunal Oral que lo juzga por enriquecimiento ilícito, pero este lo rechazó. El ex funcionario de Obras Públicas también está en la lista de los arrepentidos (aunque no del lado de los empresarios, sino del de los ex funcionarios).

Desde la defensa, argumentan que "no hay ningún motivo para mantenerlo detenido. Al entrar en el Programa y siendo uno de los acusados más custodiado del país, y sumándole que colabora con la investigación en lugar de entorpecerla y que carece de todo vínculo con imputados actuales o eventuales, no existe ningún riesgo procesal que haga presumir que no permanecerá sujeto a cualquiera de los procesos que se le siguen hasta el dictado de una sentencia firme". Sin embargo, el pedido fue rechazado esta tarde (28/8).

El fue detenido el 14 de junio de 2016, por intentar esconder bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos y relojes Rolex en un convento de General Rodríguez. El juez Bonadío y el fiscal Stornelli son quienes están investigando al ex secretario, en el rol de partícipe necesario de la asociación ilícita.