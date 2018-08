Schwartzman se quedó con duelo argentino ante Delbonis en el US Open

La segunda jornada del Abierto de los Estados Unidos de Tenis, US Open 2018, cuarto y último torneo de Grand Slam de la temporada estuvo signada por el intenso calor que azotó a las canchas de cemento de Flushing Meadows que obligó al retiro al correntino Leonardo Mayer.

Sin embargo, el porteño Diego ‘Peque’ Schwartzman se quedó con el duelo de argentinos tras ganarle este martes (28/08) al azuleño Federico Delbonis por 6-2, 7-6 (8/6), 6-2. “Peque”, decimotercer cabeza de serie, pasó por encima de Delbonis tras dos horas y 42 minutos de juego.

Schwartzman firmó 16 golpes ganadores más que su rival (36-20) y 15 errores no forzados menos (29-44) para acabar decidiendo por la vía rápida un choque que se preveía más disputado.

“Lo noté mucho en el segundo set. En el primero quizás fui demasiado agresivo. En el segundo me costó jugar en estas condiciones, es muy difícil y creo que no le hace bien ni a los jugadores, ni a los hinchas ni al torneo. No le hace bien a nadie”, señaló ante la prensa.

“No entiendo por qué se juega así cuando es peligroso”, añadió sobre las duras condiciones meteorológicas, que superaron los 35ºC.

Ahora, Schwartzman se medirá al joven español Jaume Munar, que le ganó al belga Ruben Bemelmans en cinco sets y casi cuatro horas por 5-7, 6-3, 7-6 (3), 2-6, 6-1.

Leonardo Mayer, 43º de la ATP, no pudo sobreponerse a las altas temperaturas y el intenso sol neoyorquino, y se retiró en el cuarto set tras ir perdiendo 4-6, 4-6, 6-4, 1-2 tras dos horas y 27 minutos de juego.

El correntino abrió la jornada en el primer turno del día, en el Court 8, y pronto se vio que algo no iba bien, teniendo que pedir la atención del médico tras ceder 6-4 el primer set.

Afectado por las condiciones meteorológicas, el doctor le tomó la tensión, le dio hielo y mucha agua y, aunque el albiceleste volvió a la pista, nunca se le vio al 100%.

Así, perdió también el segundo set por el mismo resultado y, aunque peleó y remontó un 0-3 en contra en el tercero para acabar ganando la manga, terminó retirándose en el cuarto, exhausto.

En el cierre de la jornada, el rosarino Facundo Bagnis también se vio severamente condicionado por el clima. El francés Gael Monfils ganó 7-6 (4), 3-6, 6-0 y 6-0 y el representante nacional hizo uso del descanso de 10 minutos entre sets para aplacar el agobiante calor.