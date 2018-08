"Hay información sobre containers enterrados con dinero”

"Hay información de containers enterrados", disparó anoche (29/8) en el programa 4 Días (A24) la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich en el marco de la causa de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta. Si bien indicó que estaban siguiendo esa pista, no quiso dar más detales.

"Cuando uno mira la serie de Pablo Escobar Gaviria, ve que se le pudría la plata de tanto que tenía. El dinero en efectivo, cuando no entra en los circuitos comerciales o en los paraísos fiscales, en general tiene este tipo de lugares: se entierra", explicó Bullrich.

"Tenemos información muy importante. Hay mas de 1036 llamados, y todos coinciden en 10 o 12 nombres que apuntan a quienes eran las fuentes de la recaudación. La gente que llama es del sur, conoce y sabe; conoce mucho más que lo que se animó a hablar en una década", dijo sobre el sistema de recompensas, que fueron duplicadas en las últimas horas.

Por otro lado, se refirió a las acusaciones de Cristina Kirchner sobre las supuestas sustancias tóxicas dejadas en su departamento de Recoleta tras los allanamientos: "La Policía Federal es la de siempre, no es de nuestro gobierno. Actuó con total profesionalidad. Y la gente de (Policía) Científica fue la que hizo la toma de imágenes. Ellos no fueron con químicos ni utilizaron ningún químico. No tenía sentido en ese lugar la búsqueda de huellas", dijo Bullrich, que apuntó contra la expresidenta, a la que sindicó de "querer encontrar mecanismos para retrasar el proceso judicial".

Sobre el caso de los cuadernos, opinó que "si Scioli hubiera sido presidente, no nos habríamos enterado de absolutamente nada de esto". Y elogió la tarea del gobierno de Mauricio Macri que facilitó la investigación: "Todas estas personas hablan porque hay una ley del arrepentido. Si no, (Carlos) Wagner y todos los que han cantado sus sinfonías, nunca habrían hablado".

Por otro lado, habló de la decisión del Gobierno de duplicar la recompensa para quienes brinden datos para recuperar bienes y dinero de la corrupción, en la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio contra los funcionarios que integraban una supuesta asociación ilícita liderada por Cristina Fernández de Kirchner.

"Esta es una decisión del Presidente (Mauricio Macri), recuperar la plata de la gente para devolverla en obras y mejores servicios", dijo Bullrich.

A partir de este miércoles (29/8), la recompensa será "el 10% del valor del dinero, divisas o bienes recuperados".

Quienes quieran ofrecer datos de interés en esta causa deben comunicarse con la Coordinación de Recepción y Gestión de Denuncias del Ministerio de Seguridad, en la línea telefónica 134.

Hace dos semanas, el Gobierno dictó la Resolución 678, donde había establecido una recompensa del 5% de lo recuperado, con un tope de $ 2 millones.