Día de nervios para Pescarmona: Definen si su exvice es ‘imputado colaborador’

Día decisivo para Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA). Este martes (28/8) el exejecutivo de IMPSA, Francisco Rubén Valenti amplió su declaración indagatoria durante 8 horas ante el fiscal Carlos Stornelli y pidió acogerse a la figura del ‘arrepentido’ en la causa de los cuadernos de Centeno. El fiscal decidirá este miércoles (29/8) si acepta el pedido de Valenti de convertirse en ‘imputado colaborador’. Este cambio en la condición judicial del exvicepresidente de la empresa terminaría obligando al Ingeniero Pescarmona, histórico dueño de la firma, a romper el silencio a pesar de que días atrás desde su entorno descartaron que se presente ante la Justicia.

Valenti, más conocido como "el empresario de los vinos" porque siempre que se encontraba con Roberto Baratta le regalaba una caja de vinos, figura en las anotaciones de Oscar Centeno entregando bolsos con dinero al exfuncionario del gobierno K.

En su primera declaración ante la Justicia, el 7 de agosto (fue detenido el 4/8) Valenti admitió los encuentros anotados por el chofer de Baratta, aunque dijo que en verdad eran discusiones "álgidas" por las obras a realizar. Además habló de presiones y aprietes de Baratta y del ex secretario de Obras Públicas José López para sacarlos de algunas obras.

En suma, en su primera declaración Valenti denunció que el objetivo de la administración kirchnerista era que entregaran la empresa y enumeró varias acciones en ese sentido con pérdidas de obras.

Pero desde la declaración del 7/8 con un Valenti desafiante (llegó a decir: "observo con indignación que se me acusa de integrar una asociación ilícita con Julio De Vido y otros, un absurdo que se me asocie con quienes me destruyeron a mi y a la empresa con la que trabajé con pasión toda mi vida”), algo cambió y pidió ampliar su declaración, lo que se concretó este 28/8.

Cabe recordar que Valenti está imputado por el juez Claudio Bonadio como partícipe de la asociación ilícita comandada por Cristina Kirchner. El empresario está señalado de haber realizado pagos ilegales por 2,8 millones de dólares.

En su ampliación de declaración, que duró ocho horas en los tribunales de Comodoro Py, pidió ser aceptado como ‘arrepentido’, lo que definirá este miércoles Stornelli tras la evaluación de la información aportada y luego debe ser homologado por Bonadio.

Si bien no trascendió el contenido de lo que habló Valenti, sí se supo que negó los hechos que se le imputan.

Si lo aceptan como imputado colaborador se sumará al listado de quince empresarios "arrepentidos" en este expediente. Hasta ahora son: Carlos Wagner (Esuco), Aldo Roggio (Roggio), Juan Chediack (Chediack), Ángelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (Ex Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (Ex Isolux), Jorge Neyra (Electroingeniería), Armando Loson (Albanesi), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Claudio Glazman, de la Sociedad Latinoamericana, Gabriel Romero (Emepa), Patricio Gerbi, (Coarco S.A), Marcela Sztenberg (Equimac S.A) y Gabriel Losi, de Losi S.A.

En tanto, Ricardo Pescarmona no dio indicios de presentarse ante la Justicia. Pero si aceptan a su exvice como arrepentido, podría cambiar su estrategia.

El ex CEO de Impsa fue mencionado por el chofer Oscar Centeno en sus anotaciones. En julio de 2013 escribió sobre una reunión con Baratta y un bolso "lleno de dinero".

La anotación fue: "26/7/13 - 16:20. Los llevo a Baratta y Nelson (Lazarte) a Libertad 1535. Hablaban con Pescarmona de la entrega de dinero (...) Bajan, ingresan y a los 15' vuelven con el bolso lleno de dinero".

El cuaderno 7 en su página 8 menciona al empresario mendocino Enrique Pescarmona y no a Rubén Valenti, el ex directivo de Impsa que se encuentra detenido por el pago de coimas.

De acuerdo con los registros del chofer, el 26 de julio de 2013 Roberto Baratta y el secretario de éste, Nelson Lazarte, hablaron con Pescarmona de la entrega de dinero que, finalmente, se hizo efectiva ese mismo día a las 16.20 en un departamento de calle Libertad 1535, de Capital Federal. Allí, si bien se menciona al exCEO de Impsa, no queda claro si fue él quien les entregó la plata o si sólo hablaron previamente por teléfono.

El departamento de Libertad pertenece a la familia Pescarmona: es la dirección que asentaron en Capital Federal Lucas Enrique y Sofía Eugenia Pescarmona, y personas cercanas a Enrique Pescarmona aseguran que ése es el lugar de residencia en Buenos Aires del extitular de Impsa.

Según el portal mendocino MDZ Online, en los cuadernos, Centeno registró 19 encuentros entre Baratta o Lazarte con Rubén Valenti en el hotel Feir’s Park, y uno con Enrique Pescarmona en su departamento de calle Libertad. Sin embargo, se estima que fueron más por dos razones: en primer lugar, el chofer aclaró que durante los meses en los que no anotó nada no se detuvieron las “entregas” y, además, hay indicios en los cuadernos que sugieren que hubo más bolsos.

El 22 de abril de 2010, después de escribir que Valenti entregó 135 mil dólares en el hotel Feir’s Park de calle Esmeralda, Baratta habló por teléfono con Néstor Kirchner y le contó, en clave, qué cantidad había recolectado. Centeno replicó el diálogo: “De parte de Pescarmona 173 litros EEUU; de transporte 650 litros EEUU y de Atocha 165 Europa, más los 135 mil de Valenti”. De aquí se sospecha que hubo otra reunión por esos días de alguien de Impsa, ya que el chofer diferenció lo entregado por Valenti del monto asociado a "Pescarmona".

Una semana después, el 28 de abril de 2010, Centeno escribió: “El dinero es siempre lo mismo por el tamaño de los bolsos. Es 1.200.000 dólares de Pescarmona, transporte y de obras públicas”. Previo a ese párrafo no aparece ningún encuentro con Valenti ni otro ejecutivo de la empresa mendocina, pero la referencia del chofer sugiere que hubo bolsos, y con plata.

Otro dato llamativo del 28 de abril de 2010 es que el remisero dudó por primera vez de seguir adelante con su tarea. “Yo me fui muy caliente como siempre por sentirme impotente. Si lo denuncio me quedo sin trabajo. Ya no aguanto más, no sé qué hacer, Dios me guíe”, confesó.

La cuarta vez que Centeno escribió "Pescarmona" aparece mencionado un supuesto contacto de éste: Santiago Altieri. En la primera página del cuaderno 7 hay un recordatorio: “Santiago Altieri (154 xxxxxx) de la empresa Pescarmona”. Fuentes vinculadas a la empresa no recuerdan a esta persona. “Había alguien de apellido Alfieri, pero no tenía una posición relevante”, contestaron. Finalmente, MDZ se comunicó con la persona aludida y efectivamente se llama Santiago Altieri, tal como lo escribió Centeno, quien aseguró no tener nada que ver con Impsa.