"Traducía (mal) a Massa para ratificar que estaba con nosotros" (¿que dirá el del FR?)

El ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, volvió a la carga por el manejo de la economía y el fracaso de un acuerdo político con el peronismo para solucionar el futuro: "Faltó acuerdo político para que el gradualismo funcione".

En este sentido, recordó el viaje a Davos de Mauricio Macri y quien era la principal figura de la oposición, Sergio Massa, en 2016 como signo de unidad para llevar adelante políticas de Estado: "Vos no sabés el impacto que generó en Davos Macri llegando con Massa. La impresión era que por fin los argentinos se habían puesto de acuerdo para generar políticas de Estado. No lo podían creer.

Incluso, una anécdota: cada tanto, Mauricio le tiraba el micrófono a Sergio y él había decidido que iba a hablar en castellano. Entonces, me pedía a mí que le hiciera de traductor y más de una vez yo le cambiaba la traducción para ratificar la idea de que estaba con nosotros".

¿Qué dirá Sergio Massa ahora que sabe que sus dichos no fueron sus dichos en Davos, Suiza?

Es más: está claro que la Administración Macri había decidido utilizarlo más de lo que él estaba dispuesto a dejarse utilizar.

Luego de cierta polémica en las redes mientras hablaba al aire de América TV durante la noche del martes 28/08, Prat-Gay arremetió contra Jaime Durán Barba y Marcos Peña: "Todo eso se rompió en 2017 porque la estrategia para ganar fue confrontar con Cristina y en el medio fuiste perdiendo los canales de comunicación con el resto del peronismo.

Creo que Cristina es una circunstacia. Si vos tenés una idea cabal de los problemas que tiene la Argentina, no te podés dar el lujo de confrontar con la historia. Para mí, Cristina es historia.

Pensá en estos términos: ¿cuáles son los países que van al Fondo a pedir plata? Los que no tienen una dirigencia que acuerde cuál es el futuro. En algún punto, tocarle la puerta al Fondo es reconocer que no pudiste ponerte de acuerdo con el resto de la dirigencia política para solucionar los problemas.

Haber ido al Fondo no es una decisión para celebrar. Vos mismo te retirás de la cancha del mercado. Lo leen así afuera y no solamente afuera. Hasta Doña Rosa se sacudió cuando le dijeron que volvíamos al Fondo porque esto no estaba en la idea de nadie".

Luego de defender sus dichos sobre el tipo de cambio a $16 si se hacían las cosas mal, el futuro candidato a gobernador de Tucumán remarcó la importancia del flujo de dólares vía exportaciones para desarrollar la economía: "Antes de la desconfianza de inversores intenté que me llevaran el apunte con esto: el gobierno estaba muy enfocado en la meta fiscal pero cuidado porque cuando yo a esta economía le pasé una radiografía lo que me saltó fue el déficit comercial y no el fiscal.

Y el déficit comercial, en 2017, pasó de 2,6% a 5,3%. Se duplicó en un año y eso te hace sonar todas las alarmas afuera.

Ahora, esto ya se sabía, como se sabía que íbamos hacia una sequía".

Para cerrar, volvió a recordar porqué se fue.

"Tenía un problema con el esquema de funcionamiento y se lo dije al equipo de Jefatura de Gabinete: 'para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitás un ministro de Economía'.

Lo dije el primer día y sabía que mis días estaban contados porque a mi ministerio le tocó desactivar las bombas más urgentes. Si lo hacíamos mal, éramos boleta. Si lo hacíamos bien, teníamos muchas chances de ser boleta.

El esquema de gestión que se había montado era muy horizontal: 24 ministros y un triángulo de gestión en Jefatura de Gabinete con dos vicejefes de Gabinete que se dividen en mitades los ministerios y ninguno de esos vicejefes es economista ni tiene debajo de sí todos los ministerios sobre la economía", graficó.

