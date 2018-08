Macri intenta frenar la corrida y hace insólita cadena nacional por los US$ del FMI

"Buenos días. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento en 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el programa financiero del año próximo.

Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional.

Garantizar el financiamiento nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible.

Sé que estas situaciones tormentosas genera nagustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo pero sepan que estamos tomando todas las decisiones necesarias y lo que está a nuestro alcance para salir adelante", intentó calmar a los mercados el presidente Mauricio Macri alrededor de las 9:30 de este miércoles 29/08.

En medio de una fuerte corrida cambiaria que llevó al tipo de cambio a $32 en tan sólo dos días y el blue marca tendencia alcista siendo $33 su valor, la Casa Rosada volvió a mostrar desesperación por no poder frenar la fuerte devaluación 2018 que ya lleva 70%.

Según el ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay, "vos no podés decirle al Fondo 'no necesito tu plata' y al mercado decirle 'no necesito tu plata'. Porque si mirás el acuerdo, lo que dijo Argentina es 'deme solamente los primeros 15.000 millones de dólares, el resto no lo necesito'. ¿Entonces cómo vas a cerrar tu plan financiero? Esto es lo que está confundiendo a los inversores".

En diálogo para el aire de América TV, Prat-Gay marcó como un error garrafal exponer a Macri en este tipo de situaciones: "Va (Nicolás) Dujovne a Nueva York, va (Mario) Quintana, ahora lo van a hacer ir al Presidente a Nueva York a explicar algo que es distinto a lo que dice el acuerdo... no podemos exponer al Presidente.

Si el Gobierno no entendió que en el mejor de los casos el programa del Fondo es un programa de emergencia, y que a eso le tenés que agregar un programa de desarrollo, estamos en problemas".