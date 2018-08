Primera respuesta a Macri: Se dispara el mayorista rumbo a $32

La primera respuesta a Macri registró una disparada del dólar mayorista de 30 centavos:

En tanto, el dólar minorista en el Banco Nación no registra modificaciones respecto de los $31,90 que cerró ayer (29/08) pero el Banco Galicia, por ejemplo, cerró $32,40 y hoy abrió $32,50.

Vender dolares a cuentagotas y en montos preanunciados y predecibles es perder reservas sin sentido. @BancoCentral_AR debe tener capacidad y musculo para poder pasar sobre las expectativas del mercado. — Martín Redrado (@martinredrado) 28 de agosto de 2018

Advirtió durante la mañana de este miércoles 29/08 el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian: “Acá la Argentina está frente a un tema macroeconómico.

A lo macro lo dividiría en tres o cuatro cosas:

1. En primer lugar, nunca se terminó de ajustar la herencia porque no se quiso o porque no se pudo. Y se complicó evidentemente con lo que alguna vez definimos como mala praxis.



2. Las Lebac son escondendoras de déficit fiscal. Y cuando se dan vuelta, te matan



3. Nadie nunca resolvió la tradicional bimonetariedad de la economía, que estuvo brava estos dos años y medio. En dos años y medio, entre atesoramiento y turismo, se fueron 80 mil millones de dólares. De los cuales, el último tiempo el BCRA vendió 20.



4. Este programa peca de inocencia con el Fondo. Siempre fue clave que el acuerdo estaba hecho para que baje el riesgo argentino y que Argentina pueda retomar el mercado voluntario para complementar lo del Fondo".



Al aire de radio Mitre, agregó: "No se puede intentar resolver en diez días lo que nos e hizo en tres años.



En este escenario, más que confianza falta plata.



Creo en Vaca Muerta, pero no hay que vender espejitos de colores.



Desde el primer día teníamos clarito que esto se comía un Gobierno entero.

Esto es pilotear la transición con plata, generando las condiciones para tener un programa económico serio en diciembre de 2019.

Tenemos que tener tranquilidad y saber qué es lo que querés en este momento. No hay que intentar resolver en 10 días lo que no se hizo en 3 años".