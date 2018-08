"Preocupación" de la UIA por la "crisis de confiabilidad"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, expresó esta tarde su "preocupación" por la "crisis de confiabilidad" que atraviesa el país y consideró que en este contexto el Gobierno "hace lo que puede". Se expresó así luego del anuncio de Mauricio Macri, anuncio que no logró calmar la fuerte suba del dólar, que este miércoles (29/08) cerró arriba de los $34.



"Tenemos que salir de la crisis de una vez por todas, así podemos buscar el largo plazo de manera permanente. Para ello, se necesitan reglas del juego claras y creo que el Gobierno está usando todas las herramientas que tiene para salir de esta situación", consideró el industrial.

Acevedo y otros dirigentes de la UIA brindaron este miércoles una conferencia de prensa en la cual anticiparon algunos detalles de la conferencia industrial que se realizará el martes próximo en esta Capital.

Días atrás, Acevedo había advertido que la actividad fabril sufrirá una recesión "muy fuerte hasta fin de año o más", a raíz del ajuste que aplica el Gobierno nacional.



Según el dirigente, el ajuste de las cuentas públicas "tendrá consecuencias negativas para las industrias y las economías regionales".



Además, sostuvo que el Ejecutivo nacional "todavía no ha podido bajar la inflación, que era una de las metas que tenía el presidente Mauricio Macri desde el comienzo de su gestión", en diciembre de 2015.



En declaraciones a una radio porteña, Acevedo indicó, además, que "todavía tenemos un problema con el tipo de cambio. La corrida cambiaria sigue existiendo, esa crisis la tenemos latente. Y cuando empieza a devaluarse el dólar, inmediatamente pega en la inflación" que en julio trepó al 3,1%.



Para el jefe de la UIA, no hay "un plan a largo plazo por parte del Gobierno nacional, y los que han surgido hasta ahora no han sido los correctos".