Según D'Elía, "en 90 días hay transición en la Argentina, Macri renuncia"

Cuando todas las miradas están puestas sobre Mauricio Macri, tras su mini cadena nacional en la que anunció -como medida para frenar la crisis cambiaria, aunque no lo logró- que "acordamos con el FMI que adelante los fondos necesarios", Luis D'Elía fue más allá y, siempre fiel a su estilo polémico, aseguró que el Presidente renunciará "en los próximos 90 días".

"Me contó un pajarito muy informado que importantes dirigentes del PRO-Cambiemos empezaron a conversar con sectores de la oposición la transición posterior a la renuncia de Macri dentro de los próximos 60 días", escribió el ex piquetero en su cuenta de Twitter.

Me conto un pajarito muy informado que importantes dirigentes del PRO-Cambiemos empezaron a conversar con sectores de la oposición la transición posterior a la renuncia de Macri dentro de los próximos 60 días ¿¿Quien será el Presidente Provisional??

En su programa radial 'Siete Punto Cero', D'Elía volvió a lanzar duras críticas contra Macri, y aseguró que "no puede salir a la calle" el Presidente por la bronca de la gente. Y amplió esta idea de que Macri renunciaría.

"Me contaron que los sectores más concientes del PRO- Cambiemos ya están pensando en la transición porque sienten que se viene la noche. Y que empieza a haber contactos para ver cómo sería esa transición. Porque ante la renuncia de este gato que tenemos de Presidente, se imaginan, lo que viene después va a ser un huracán".

"Son días de definiciones, de transición", pronosticó.

"Ya hay contactos entre dirigentes oficialistas y de otras fuerzas políticas que no voy a nombrar, ya empezaron a hablar de la transición porque en los próximos 90 días hay transición en la Argentina. Mirá que perlita te tiro...", lanzó. Y concluyó: "Chau Macri, hasta mañana, que lo pases bien, si podés".

El audio completo:

.En Twitter, su comentario tuvo muchas críticas y chicanas:

