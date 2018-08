Con cada vez menos protagonismo, Tevez negó peleas con Guillermo

Boca partió este miércoles (29/08) a Paraguay para disputar el partido de vuelta frente a Libertad que corresponde a los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2018. Para este encuentro, el entrenador ‘Xeneize’, Guillermo Barros Schelotto, había marginado del plantel a Carlos Tevez pero el técnico lo incluyó en la lista de los 20 convocados que viajaron a Paraguay aunque comenzará nuevamente sentado en el banco de suplentes.

En declaraciones que concedió a Radio Rivadavia, el ‘Apache’ intentó aplacar los rumores sobre su mala relación con el ‘Mellizo’ Guillermo y expresó que “siempre va a ser así. Si nos llevamos bien, porque nos llevamos bien; si nos llevamos mal, porque nos llevamos mal... Lo importante es que Guille y yo sabemos cómo son las cosas y no hay problema. Yo sé cómo son las reglas del juego, no pido explicaciones ni cuando entro ni cuando salgo, lo tengo bien claro”.

Por lo tanto, Tevez reveló que “siempre lo dije: si no le hago bien a Boca en ningún lado, daré un paso al costado, pero lo importante es estar acá, con el grupo, y transmitir que hay que pasar de ronda”. En tanto aclaró que “yo estoy preparado, estoy bien físicamente. Hice la pretemporada. No se puede hablar de mal rendimiento o no, tampoco jugué seis o siete partidos para decir que uno no está bien. Es importante demostrar dentro de la cancha que hacés las cosas bien”.

Además, el atacante boquense aseguró que “el respeto a esta camiseta es mayor que a cualquier ídolo. Sabemos cómo es el Mundo Boca, tanto Guillermo como yo. Y en la primera charla dejamos las cosas claras, por eso no hay enojo, y siempre estoy alegre aunque quiera estar dentro de la cancha. Hoy ayudo desde afuera y estoy preparado para cuando me toque entrar”.

Por consiguiente, negó estar molesto con el entrenador en que “hay que saber en qué momento hablar. No es que yo me estoy cagando de risa por quedar afuera. A uno le molesta por no poder estar, pero uno sabe las reglas del juego, no es que me molesta porque estoy enojado con Guillermo”.

También, el nacido en Fuerte Apache dejó en claro que “a mí no me sorprende nada de lo que dicen, siempre van a buscar problemas, estamos enfocados en este partido, que tenemos que salir a ganar y encontrar el mejor Boca. Ese es el objetivo, después no nos tiene que desviar nada”.

Por otra parte, Carlos Tevez afirmó que “hoy me toca estar acá en el plantel, apoyar, decirle a los chicos cuánto nos jugamos este jueves, sumar desde ese lado, y demostrar cuando juegue que estoy para jugar, lo tengo claro” y subrayó que “estoy con ganas de pasar de ronda, contento, la verdad, tratando de sumar. Lo importante es el club por sobre todas las cosas, querés sumar siempre. Si es dentro de la cancha, mejor, siempre lo tuve claro”.

Uno de los motivos explican la mala relación entre ambos protagonistas sería que existe un “pacto” que el jugador y Guillermo acordaron cuando volvió de China. Aquella vez, en una charla que tuvo la presencia de Daniel Angelici, el mellizo le dijo en la cara “vas a jugar solo su yo creo que tenes que hacerlo”, según publicó el sitio MDZ.com.

Ante tremenda sinceridad, Tevez respondió “pongo en riesgo mi idolatría porque creo que estoy a la altura”.

Pero los meses pasaron y perdió lugar con la llegada de Mauro Zárate, el crecimiento de Ramón Ábila y el retorno de Darío Benedetto. Este panorama, entonces, lo deja lejos de la consideración del entrenador que por el momento entiende que el ‘Apache’ no está para jugar en ninguna de las competiciones importantes que tiene Boca por delante.

En medio de estas versiones, el periodista y conductor Alejandro Fantino pronunció un duro editorial en Radio La Red en el que denunció que “el clima en Boca está raro. Los Mellizos están buscando de todas las maneras a Tevez para que los mande a cagar o para que salga al aire en Fox, en TyC Sports o en radio La Red y, ante la primera pregunta, diga 'bla bla bla' y los rompa en pedazos. Lo están buscando como dos pendencieros en un pabellón de Marcos Paz. Te están buscando, matador, te están buscando, Carlitos, para que los Barros Schelotto puedan terminar su faena, que es limpiar del plantel a Carlos Tevez”.

Posteriomente, Fantino lanzó que “esto es información; si fuese por el técnico, Tevez no juega más en Boca, Tevez no viaja a Paraguay, Tevez es historia. ¿Quiénes van a subir a Tevez al avión? Los jugadores y los dirigentes, a las trompadas. A esta hora se está definiendo. Yo creo que la dirigencia de Boca y los jugadores, que son pro Tevez, lo van a subir al avión. Después, si juega o no, no lo sé. Pero yo creo que va a viajar a Paraguay”.

Finalmente, el conductor dejó un fuerte mensaje para el director técnico en que “Guillermo, si sos inteligente, dejá el ego un poquito de costado por Boca. Como dejó el ego Tevez, al que le estás haciendo mierda el final de su carrera. Guillermo, bajate un poquito del ego”.

En lo que va de la temporada, el atacante ha tenido escaso rodaje. Solo ha sido titular en un partido: fue en la primera fecha de la Superliga, ante Talleres de Córdoba en la Bombonera. Ese día erró un penal, pero el equipo igual ganó por 1-0.

En total, Boca ha jugado cinco partidos en la temporada 2018-2019, incluyendo el de la Copa Joan Gamper ante Barcelona. “El Apache” fue titular en uno y estuvo en el banco en los cuatro restantes (entró en tres). Hasta el momento, convirtió un solo gol (ante Alvarado de Mar del Plata, por la Copa Argentina).

A pesar de no estar en la lista de concentrados, Tevez acompañó al plantel hasta el estadio Tomás Adolfo Ducó. Viajó en el micro de Boca y se ubicó en un palco del estadio para ver el partido.

La ausencia del “Apache” se ha convertido en uno de los temas más comentados del fútbol argentino y provocó la opinión hasta del presidente de la AFA -y amigo personal del jugador-, Claudio “Chiqui” Tapia. “Él es un luchador, se sobrepone a la adversidad siempre. Debe querer jugar como todo futbolista”, opinó el dirigente en una entrevista con Crónica TV.

Cabe recordar que el ‘Apache’ regresó a Boca a finales de 2017 luego de haberse despedido del club de la ‘Ribera’ el domingo 18/12/2016 en medio de una Bombonera que clamó por su continuidad. Carlos Tévez se fue de la entidad ‘Xeneize’ a causa de su mala relación con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, en medio de los rumores de un pedido de licencia por parte del delantero en el mes de septiembre de 2016. Fuentes internas afirmaban que Guillermo no estaba de acuerdo con esta postura y que buscaba seducirlo armándole un equipo a su medida. Inclusive, como una prueba de la mala relación, Guillermo había manifestado luego de la victoria en el Superclásico ante River por 4-2 en ese 2016 en el Monumental disgustado “tiene un equipo a su medida”.

El Shanghai Shenhua fue la séptima camiseta que vistió Tevez como profesional. Debutó con la de Boca ante Talleres en octubre de 2001, y luego lució la de Corinthians en Brasil y las de West Ham, Manchester United y Manchester City en Inglaterra y la de Juventus en Italia.

Salvo con West Ham, Tevez salió campeón en todos los clubes que jugó. Y dos veces fue campeón del mundo: Boca en 2003 y Manchester United en 2008.

En tanto, su paso por China no fue para nada fructífero debido a que no mostró el nivel esperado. En su último partido en China, Tévez bajó seis kilos en el final de la temporada la Superliga de ese país.

Su equipo, el Shanghai Shenhua, el que pagó casi 80 millones de dólares por dos años de contrato, terminó más cerca de la línea del último de los descendidos a 19 puntos abajo del último clasificado a la Champions asiática y a 29 del campeón, el Guangzhou Evergrande.