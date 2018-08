"Todavía no está claro cómo se va a presupuestar y achicar el gasto"

En pocas palabras, Marcelo Bonelli respondió algunas de las preguntas que se hicieron muchos argentinos en el día de hoy:

> ¿Qué pidió Macri? "El Gobierno pidió un adelanto del desembolso. Sacó el diagnóstico de que en el exterior no le creen que va a pagar la deuda por falta de dólares. Él quiere decir 'mirá acá tengo el dinero para pagarlo'. Se pueden adelantar hasta 29 mil millones de dólares".

> ¿Por qué subió el dolar? "Porque no se explicó como se haría el desembolso, y la ausencia de un comunicado simultáneo. Acá Lagarde tardó mucho en responder y hubo suspicacias sobre si no estaba tan cerrado el apoyo del Fondo Monetario. Pasaron casi 10 horas entre el anuncio y el comunicado".

> ¿Cómo influye el dolar en la economía real? "El objetivo central es tratar de contener el dolar. Todos apuestan con el dólar y el Gobierno quiere conseguir la plata para pagar. La idea es estabilizar la cotización del dolar, algo que hasta ahora no se ha logrado. Una suba del dolar provoca aumento de precios, caida de salarios y caida de la actividad. La realidad no cambia en estos días, en tanto no se puedan establecer el dolar y la tasa de interés, que nos olvidamos pero está por las nubes".

> ¿Quién compra dólares? "Todos los grupos de inversión que se fueron. Hubo una escala, el dolar llegó a 25 y el Gobierno logró estabilizarlo. Ahí, lo habían comprado los grandes inversores para irse del país. Después hubo un salto a 28 pesos y eran los últimos que se iban, se había acordado que el Gobierno no podría intervenir por el acuerdo con el Fondo y muchos compraron. Entre los 28 y 38 hubo muchos pequeños ahorristas, un poco confundidos, los que tienen la posibilidad de ahorrar en dólares. En estos días, del lunes a hoy, hubo ahorristas y, de vuelta, inversores importantes".

> ¿Cuál es el techo del dólar? "Se puede poner, a mi modo de ver. Acá hay que hacer un programa financiero, difundirlo y explicarlo. Es así, cuando hay gastos, son las obligaciones del Gobierno. ¿Cómo hacemos para pagarlo? Todo lo que gastás, tenés que presupuestarlo, y eso tiene que hacer el Gobierno. Esto todavía no está claro y no está claro cómo va a achicar el gasto. Hubo avances en los recortes, aunque eso tiene impacto en la actividad. Aparentemente, las metas de este trimestre están sobrecumplidas".

Carlos Rodríguez, economista y ex secretario de Políticas Económicas (durante el gobierno de Carlos Menem) fue invitado al programa "A dos voces" y también dio su punto de vista: "Estoy confundido, igual que la población".

"Macri es el responsable del Gobierno que nos llevó a esta situación al cabo de casi tres años de gobierno: mostró que está más confuso que los confusos, y dio un discurso en el que no dijo nada. Hoy en día los ministros son secretarios del presidente, que es el que manda, que o no sabe de economía o no tiene el poder para aplicarla", agregó el economista, "el comunicado del Fondo llegó cuando los mercados estaban cerrados, el desastre había pasado".

"Hay dos mercados aca", explicó el ex funcionario, "el mercado externo de inversores extranjeros que miran ciertas variables, como la deuda soberana y el riesgo país. También está el mercado interno de argentinos que están preguntándose si ahorrar en dólares o en pesos. Hoy los dos confluyeron: Hubo un ataque al peso argentino y a los bonos argentinos, por parte de los dos mercados", finalizó.

Luego de la corrida cambiaria de hoy, las redes estallaron y el hashtag #Dolar fue un trending topic en Twitter.