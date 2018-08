Cómo alejarse del riesgo argentino: bonos extranjeros

CIUDAD DE BUENOS AIRES (DW Global Investments). Con un escenario cada vez más comprometido para la Argentina y no apto para cardíacos, es buen momento para mirar bonos de otros países y diversificar.

Existe un mundo de renta fija de países desarrollados como por ejemplo EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón. Y no me voy a centrar en los bonos soberanos (que de hecho rinden poco por tratarse de deuda de países más seguros), las opciones más interesantes se encuentran en los bonos corporativos. Se trata de la deuda emitida por empresas para financiar su operatoria.

Hoy en día, con la suba de tasas de interés que hay en EEUU y que arrastra al resto del mundo, se pueden encontrar bonos de mejor calidad con tasas de rendimiento para todos los gustos.

Veamos ejemplos de bonos grado de inversión para un perfil conservador:

Tal como muestra la tabla, están los ultra conservadores como por ejemplo el bono de Apple (TIR de 3.51%), que se encuentra sólo un escalón más abajo que el bono del Tesoro estadounidense.

Asimismo, están los de bancos europeos como el del Royal Bank of Scotland (TIR de 5.02%) y los de compañías tecnológicas como en este caso de fabricación de discos rígidos, Seagate (TIR de 5.5%).

Por otro lado, hay bonos para un perfil más moderado como los siguientes:

L Brands, con Victoria’s Secret como la principal marca dentro de su portafolio (TIR de 7.06%) o Centurylink (TIR de 7.47%) de telecomunicaciones.

¿Por cuánto tiempo conviene tener estos bonos?

No hay un tiempo mínimo de permanencia ya que al ser líquidos (tienen un elevado volumen de negociación diario), el spread entre la compra y la venta es muy bajo. Lo que sí tenemos que considerar es el costo del bróker en caso de que nos cobren por entrar y salir.

¿Por qué invertir en bonos?

Son una fuente adicional de ingresos:

Existen dos principales fuentes de ingresos cuando se compra un bono:

* la apreciación del capital (en caso de que sea comprado a un precio por debajo de la par) y

* la renta periódica que proporciona. Por ejemplo: Un bono que fue adquirido por US$ 900 con un cupón del 7% anual en dólares por un plazo de 5 años pagará US$ 35 cada 6 meses y al final del período devolverá US$ 1.000 (valor nominal), generando una tasa de retorno final del 9.61%. De esta forma hacemos que nuestro capital trabaje y genere fuentes adicionales de ingresos.

Son ingresos predecibles:

Las inversiones en bonos suelen pagar intereses cada seis meses y lo hacen por un monto preestablecido por el cupón (US$ 35 semestral, como en el ejemplo anterior). ¿Qué significa esto? Que provee un flujo de ingresos predecible. Podemos estar juntando dinero para comprar una propiedad o simplemente utilizar los cupones para pagar nuestras vacaciones. Sea cual fuese el destino de la renta, lo importante es que contamos con un calendario de pagos que nos permite planificar. Esta es una razón fundamental por la que la gente elige invertir en bonos.

¿Cómo diversificar la inversión en bonos?

Desde el punto de vista de un inversor global, lo ideal es hacerlo por zona geográfica y por industria. Ahí es donde el mercado argentino nos queda chico.

¿Qué pasa si alguna de las compañías emisoras (o estados, si lo queremos llevar al caso local) está atravesando dificultades o corre algún peligro de cesación de pagos?

Tenemos muchos otros bonos de diferentes emisores que tienen baja correlación entre sí y que probablemente se mantengan estables entonces nuestra cartera se va a ver poco afectada. Justamente a este punto queremos llegar. Idealmente conviene tener más de 10/15 emisores diferentes, al armar un portafolio de inversión es erróneo sobre concentrar en uno. La diversificación nos suma, reduce el riesgo y es fundamental para proteger nuestras inversiones.