Precalentando a Lavagna: “Está dispuesto a hacer un esfuerzo patriótico"

Los Duhalde quieren que Roberto Lavagna sea el candidato que enfrente a Mauricio Macri en 2019. Creen que es la figura ideal para un momento de crisis económica como el que atraviesa el país. Pero no es la primera vez que se piensa en él como postulante a Presidente. El radicalismo lo llevó en 2007 en una formula con el jujeño Gerardo Morales. Ahora quieren replicar la experiencia. Días atrás, ‘Chiche’ Duhalde confesó: "Nada me enamoraba, hoy tengo un proyecto que me empieza a enamorar, Roberto Lavagna presidente". Y agregó que el economista "está decidido a ser candidato" si bien él por ahora no confirmó dichas aspiraciones presidenciales.

A Marco Lavagna también le preguntaron por la candidatura de su padre. No quiso arriesgar una respuesta clara, sólo dijo que “es el cisne negro de la política argentina, lo votan todos. Obviamente yo hablo con Roberto permanentemente".

Pero para una postulación reclamó un acuerdo: "La Argentina necesita un acuerdo político en serio, donde se pongan a la altura de las circunstancias para poder afrontar esta situación toda la dirigencia del país: la política, la empresaria, la sindical y la intelectual tienen que sentarse a la misma mesa", expresó y añadió: "Si se diera este contexto, el cual hoy lamentablemente no veo que se esté dando, mi padre podría ser parte de un proyecto siendo una pieza importante en ese proceso".

Eduardo Duhalde, por su parte, aseguró que el exministro sería candidato: “Lavagna, yo hablo permanentemente con él, yo no estaría diciendo lo que digo si no supiera de la voluntad patriótica que tiene”.

Por último, desde el sector radical que también impulsa al economista como candidato presidencial, Ricardo Alfonsín dijo este miércoles (29/8) al canal LN+ que "Roberto Lavagna está dispuesto a hacer un esfuerzo patriótico".

Pero primero, habló sobre la situación económica del país: "Tenemos que lograr no echar leña al fuego en esta circunstancia, eso es muy malo para este país", y agregó: "Ojalá mi partido, la UCR , asumiera la responsabilidad de convocar al diálogo entre el Gobierno y los partidos".

"Si nosotros [los radicales] hubiéremos actuado con más atrevimiento, con mejor comprensión acerca de nuestras responsabilidades hubiéremos evitado que se tomen algunas decisiones equivocadas cuyas consecuencias se están pagando", dijo.

Sobre Lavagna, opinó: "Es un hombre que ha generado una confianza muy grande en toda la sociedad", y detalló: "[Eduardo] Duhalde me dijo que no es que él [ Roberto Lavagna ] no esté encantado, pero está dispuesto a hacer un esfuerzo patriótico".

Además, sobre su vínculo con dirigentes peronistas, sentenció: "Cuando los dirigentes radicales me ven conversando con un peronista se molestan algunos en las redes, y eso es el gorilismo que atrasa, que no comprende lo que pasó con el sistema de partidos en la Argentina y en el mundo, ni siquiera comprende lo que pasó con la UCR en los últimos tiempos".