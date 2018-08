Longobardi a Peña: "Si esto no es un desastre económico, se parece mucho"

Fiel a su estilo, el jefe de Gabinete Marco Peña intentó justificar la fuerte devaluación que está sufriendo el peso argentino como "un proceso de recuperación".

En este sentido, consideró que "no estamos ante un fracaso económico", por lo que descartó de plano cualquier "cambio en el gabinete porque esa no es la solución que está discutiendo el presidente Macri".

Al aire de radio Mitre, Peña agregó que “diversas situaciones internas y externas que hicieron que la Argentina cayera un escalón de confianza y los cuadernos generaron que se baje otro escalón y generara dudas en particular sobre la viabilidad de las metas fiscales como en el plan financiero del año próximo".

Sin embargo, el periodista Marcelo Longobardi decidió parar en seco su exposición para remarcarle: "Ahora, Marcos, disculpame. Vos estás planteando que esto no es un fracaso económico. No estoy diciendo que sea culpa de Macri, de Dujovne o de no sé quién, pero estamos viendo una economía que devaluó su moneda prácticamente en un 80%, un riesgo país de 730 puntos, una tasa de interés que supera el 50%, una actividad económica en recesión, estamos viendo problemas de empleo, de caída de salario real, hay un alto grado de desconfianza de la economía argentina local e internacional significativo... No sé qué es un fracaso pero esto se le parece mucho".

Visiblemente irritado por la apreciación del conductor de Cada Mañana, Peña lo cruzó: "Bueno, no estoy de acuerdo, Marcelo. Si mirás, la película más grande es que siendo uno de los países más ricos del mundo, tiene un 30% de pobreza. Ese es un fracaso. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal. Es un fracaso que en 80 años no podamos terminar con la inflación. Ahora, puede ser que tu análisis exprese un fracaso, pero nosotros lo vivimos como un proceso de recuperación en un contexto de enormes dificultades mundiales pero desajuste estructural es el fracaso que recibimos en 2015 y que estamos tratando de resolver".

Luego reconoció que las metas de inflación eran "muy ambiciosas" y que no bajará en el tiempo estipulado sino que "llevará más".

"Estamos confiados que de esta crisis salimos fortalecidos de todos los desequilibrios estructurales", cerró.