Cachetazo del mercado a Marquitos tras ratificarse en el Gabinete

Mauricio Macri recibió este miércoles (29/8) un duro revés del mercado tras su mensaje grabado de la mañana. La divisa llegó hasta los $34.57. Este jueves (30/8) Marcos Peña salió a desmentir cambios en el Gabinete tras fuertes rumores de salida de él mismo y de Nicolás Dujovne, además de relativizar la corrida cambiaria y la política económica. A las pocas horas el mercado abrió con una fuerte suba del billete verde que llegó a venderse a $39 hasta que el Banco Central logró empezar a moderar con el anuncio de la suba de tasas.

Pero Peña quedó desdibujado tras esa entrevista matutina con radio Mitre, donde el periodista Marcelo Longobardi lo increpó por afirmar que no estamos ante un “fracaso económico".

Longobardi lo interrumpió y le dijo: "Ahora, Marcos, disculpame. Vos estás planteando que esto no es un fracaso económico. No estoy diciendo que sea culpa de Macri, de Dujovne o de no sé quién, pero estamos viendo una economía que devaluó su moneda prácticamente en un 80%, un riesgo país de 730 puntos, una tasa de interés que supera el 50%, una actividad económica en recesión, estamos viendo problemas de empleo, de caída de salario real, hay un alto grado de desconfianza de la economía argentina local e internacional significativo... No sé qué es un fracaso pero esto se le parece mucho".

En las redes sociales, ambiente donde se suele adjudicar al Jefe de Gabinete algún manejo, Peña se convirtió en trending topic:

en 46 minutos el dolar se disparo 5 pesos. Pero para marcos peña esto no es un fracaso economico. Ojala no puedan dormir nunca en paz pic.twitter.com/W3o2QH8diR — n.a.r.q.e (@narqe_) 30 de agosto de 2018

Marcos Peña sobre la situación económica del país: pic.twitter.com/TobgmwwH3B — Carlos Müller (@carmueller) 30 de agosto de 2018

Marcos Peña Dolar a 40 asi vamos ... descripción gráfica , cuántos cuadernos van a necesitar para tapar esto pic.twitter.com/Z4VleYjoxJ — Vamos Boca ! (@AmericoXeneize) 30 de agosto de 2018

Cada vez que Macri o Marcos Peña salen a hablar, el dólar vuelve a aumentar. Por favor salgan a hablar de nuevo a ver si aumentan mis ganas de vivir #Confianza mis huevos — teper_judicas (@gastonequis) 30 de agosto de 2018

Que espera Marcos Peña para renunciar? Que tipo nefasto por dios — Agustin (@agusrod35) 30 de agosto de 2018