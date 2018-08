Rusia juega a la guerra, Irán podría bloquear Ormuz, el adiós de McCain a Trump

Estos son los temas que aparecen en los principales diarios del mundo el jueves 30/8.

Las elecciones que hizo el fallecido John McCain para sus tributos finales, parecen implicar un mensaje al Presidente estadounidense, Donald Trump, apuntan The New York Times y The Washington Post. El exsenador y candidato presidencial pasí 8 meses planeando cómo sería la semana tras su muerte, apunta el NYT, dejando claro, de manera sutil y contundente, que el Trump no sería bienvenido en los servicios. Por otro lado, un jugador de la Liga Profesional de Fútbol Americano (NFL, según sus siglas en inglés) y un disidente ruso formarán parte de los honores, un mensaje no muy sutil a Donald Trump. Incluso la lectura del Evangelio aludirá a una llamada a armarse contra los autócratas.

Rusia anunció que llevará a cabo el mes entrante el mayor ejercicio militar en casi 4 décadas, en un momento de elevado tensión entre Occidente y Moscú. Así lo informó el minitro de Defensa, Sergei Shoigu. También participarán de los ejercicios bélicos, llamados Vostok 2018, los ejércitos chino y mongol. Las maniobras involucrarán a casi 300.000 soldados, más de 1.000 aviones militares, 2 de las flotas navales rusas y todas sus unidades aéreas, dijo Shoigu en un comunicado. Según Pavel Felgengauer, analista militar ruso, el anuncio de Moscú de que pronto llevará a cabo su ejercicio militar más importante desde 1981, significa que "el Kremlin se está preparando activamente para una guerra mundial" publicó Eurasia Review.

Irán dice que bloqueará las exportaciones de crudo del Medio Oriente si no puede exportar el suyo. Si la República Islámica no puede usar el estrecho de Ormuz para vender su propio petróleo, "no habrá tampoco seguridad para los demás y no se exportará otro crudo desde esta región", dijo el Jefe de Estado Mayor iraní, Mohammad Bagheri, según la agencia de noticias estatal Mehr, en declaraciones levantadas por Bloomberg. El Ejército estadounidense y otras fuerzas militares presentes en Medio Oriente "sabrán muy bien que el error más pequeño en la región tendrá un costo pesado para ellos". Los comentarios de Bagheri llegan luego de que Estados Unidos decidiera volver a imponer las sanciones económicas contra el país, que se habían aflojado tras el Acuerdo Nuclear, del que Trump decidió salir.

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que para el viernes su país, USA y México, podrían llegar a un nuevo acuerdo comercial regional que reemplace al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, según sus siglas en inglés). Sin embargo, aclaró, esto sólo sucederá si se llega a un trato que sea beneficioso para Canadá. El lunes, Trump anunció que había logrado ponerse de acuerdo con México para reemaplzara al NAFTA, y amenazó con dejar a Canadá afuera.

Los últimos recortes de fondos en ayuda humanitaria que hizo Estados Unidos a los palestinos ya están afectando a cientos de miles de personas en situación vulnerable, apunta el diario The Guardian, con lo que crecen las acusaciones de que la adminsitración de Donald Trump está usando la medida del recorte para "chantajear" a los palestinos para que acepten un acuerdo de paz que, según sus críticos, serán mucho más favorable a Israel. Se teme que USA podría estar´por cortar toda asistencia a los palestinos, tras un opaco anuncio el viernes que sugirió que USA tenía la intención de redirigir la ayuda a los palestinos hacia otras "prioridades más altas".

Myanmar rechazó los resultados de una investigación de Naciones Unidas, que arrojó que los actos del Ejército de ese país contra la minoría musulmana de los rohingya en 2017, constituyó un genocidio. El lunes, el informe de la ONU detalló evidencia de que hubo crímenes contra la humanidad, incluyendo violanciones, violencia sexual y asesinatos masivos, que fueron "perpetrados a gran escala" contra los rohignya. El embajador de Myanmar ante la ONU, Hau Do Suan, cuestionó el reporte de la ONU, aduciendo que Myanmar no había aceptado el mandato de la misión porque tiene dudas sobre su imparcialidad.