Con dólar a $40, los aceiteros piden que habiliten la baja de las retenciones

En medio de otra fuerte corrida cambiaria que lleva al dólar a los $40, este jueves (30/8) el directivo de Bunge América del Sur, Raúl Padilla, habló en la conferencia anual del Consejo de las Américas (Council of the Americas), y le reclamó al Gobierno nacional que reanude la baja en las retenciones a la harina y el aceite de soja: “La decisión merece ser revisada”. Y añadió: “Es una medida contradictoria en el marco de la guerra comercial donde no quedan herramientas para defendernos frente al proteccionismo de todos los países compradores”.

Jueves 30 de agosto de 2018