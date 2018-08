Vidal y un 'palo' a Peña: "Hay que reconocer que estamos ante una dificultad"

María Eugenia Vidal fue consultada acerca de los dichos de Marcos Peña, quien aseguró más temprano que "no estamos ante un fracaso económico". “Creo que estamos ante una dificultad y no reconocerlo sería no entender que es lo que le pasa a la gente” respondió la gobernadora bonaerense, mostrándose así más 'sensible' y distanciándose del jefe de Gabinete.

