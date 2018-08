Peña, bajo la sombra del fin de ciclo (mientras se esperan definiciones)

Era improbable que Marcos Peña pudiera hacer lo que un día antes no logró el presidente Mauricio Macri: transmitir confianza y apaciguar a los mercados. El jefe de Gabinete ratificó que no habrá cambios en el staff presidencial y minimizó la situación devenida de la crisis cambiaria. "No hay un fracaso económico" dijo por la mañana de este jueves y redujo las tensiones a una "transformación" en curso.

El resultado fue una nueva disparada del dólar que llevó su cotización por esas horas cerca de los $40, atravesando esa marca un poco después. La suba obligó al Banco Central a aumentar la tasa de interés hasta el 60% y a vender $330 millones en una subasta minutos antes del cierre de la rueda, relajando sólo un poco la presión sobre el tipo de cambio.

Ni siquiera los economistas que intentan defender la posición oficial se animaron a respaldar a la mano derecha del Presidente en su apreciación.

Más notable fue la soledad de Peña dentro del oficialismo cuando, sin nombrarlo, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que "no reconocer que estamos frente a una dificultad sería no entender qué es lo que le pasa a la gente".

Rogelio Frigerio,en tanto, optó por reconocer "errores propios y forzados" entre los motivos que condujeron al escenario actual. El ministro del Interior fue un tanto más allá cuando, en contradicción con Peña, no descartó modificación en el "equipo" al calificarlo de "prescindible".

Tal como publicó Urgente24, Frigerio se volvió blanco de las especulaciones sobre su eventual desembarco como jefe de Gabinete en reemplazo de Peña.

Peña, en tanto, mostró su discurso habitual, entre positivista y crítico de la herencia del kirchnerismo, en el Council de las Américas desde dónde comenzaba a configurarse un clima gris alrededor del funcionario, con aires de últimos días.

Luego, se reunía con el presidente Macri en la quinta de Olivos. Durante el meeting, el ministro coordinador suspendió su agenda para el resto del día, alimentando el fuego de las suspicacias que incluyeron versiones de una reubicación en la Cancillería.

Macri se niega a entregar la cabeza de su jefe de Gabinete para dar vuelta la página. Se trata, esa eventual renuncia, no sólo de un reclamo del mercado -que no deja de pedirlo- sino también dentro de Cambiemos.

La eventual salida de Marcos Peña por otro lado, desencadenaría la de otras figuras que orbitan en torno al jefe de Gabinete, como los vices Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y el muy desgastado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Macri es reacio a pedir renuncias sólo porque otros las solicitan. Y menos si se trata de sus "ojos e inteligencia".

Un espaldarazo del Presidente cortaría con la sombra de fin de ciclo que se posó durante todo el día sobre su jefe de Gabinete. Al cierre de esta nota, eso no había ocurrido.