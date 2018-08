¿El turno de Boca?: Conmebol suspendió al ‘Mellizo’ y a 'Wanchope' Ábila

Boca se prepara para enfrentar este miércoles (30/08) a partir de las 19:30 a Libertad de Paraguay por el partido de vuelta que corresponde a la octavos de final de la Copa Libertadores de América 2018. Ante el equipo paraguayo, el ‘Xeneize’ buscará avanzar a los cuartos de final luego de haber ganado 2 a 0 en la ida. A pocas horas de este trascendental encuentro, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este mismo miércoles de manera oficial que el técnico Guillermo Barros Schelotto no podrá sentarse en el banco de suplentes esta noche. Como el equipo ingresó tarde al segundo tiempo contra Libertad, el Mellizo recibió una fecha de suspensión y no podrá dirigir en la revancha. Por otra parte, el delantero Ramón ‘Wanchope’ Ábila quedó afuera del plantel debido a que adeuda una fecha de suspensión. Es que el delantero fue sancionado cuando jugaba en Huracán y le dieron tres fechas. Cuando las penas se redujeron en 2016, le correspondía una fecha y media de sanción. Por lo que en Boca no saben si se le computaron una o dos fechas de suspensión.

