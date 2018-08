Los diputados quieren explicaciones: Dujovne y Caputo citados

Una de las atribuciones de ambas cámaras del Congreso, establecida en la Constitución, es la de convocar ante el plenario de las mismas para "dar explicaciones" a los legisladores sobre la gestión. En este caso, el comunicado establece el objetivo: "a fin de informar acerca de la profunda crisis económica y social que atraviesa nuestro país".

La firma de los diputados peronistas se hace presente en el proyecto de resolución emitido hoy y compartido a través de las redes sociales del bloque.

¿Cómo se fundamentan? Entre otras cosas, los legisladores sostienen que:

>"Macri manifestó que acordó con el FMI un adelanto del crédito otorgado".

>"En su anuncio, el Presidente volvió a adjudicar la crisis cambiaria y fianciera como 'situaciones tormentosas' y volvió a atribuuir la situación actual al 'empeoramiento del contexto internacional'".

>"El anuncio ratifica la política económica que nos llevó a esta crisis".

>"La crisis cambiara responde al modelo económico actual: apertura, desregulación y endeudamiento acelerado, que no solo no han resuelto ninguno de los problemas de la Argentina, sino que ha tendido inexorablemente a agravarlos".

>"Desde el inicio del gobierno se decidió una fuerte devaluación, quita de retenciones y tarifasos, acelerando la inflación".

>"Han construido una espiral de ajuste que no solo no va a resolver el problema externo, sino que va a afectar asimismo la sustentabilidad fiscal en los tres niveles de Gobierno".

#ExpliquenElRumbo se convirtió en tendencia en las redes sociales en el día de hoy (30/8), gracias a los usuarios de la plataforma que apoyan el pedido y piden a los funcionarios explicaciones.

Es básico y necesario que #ExpliquenElRumbo y den la cara ante la sociedad argentina. Pero lo cierto es que ya no se debe perder tiempo: urge CAMBIAR el rumbo!

Dejen de hablarle a los mercados, que encima ni los escuchan. La confianza que deben ganarse es la de millones de argentinos y argentinas que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar las facturas, que no saben qué pasará con su trabajo, si todavía lo tienen. #ExpliquenElRumbo pic.twitter.com/tRpV6w5Tp5