Cuidado con las copias de seguridad de Whatsapp

Los envíos de seguridad de WA subidas a Google Drive no estarán cifrados excepto que ambas compañías anuncien lo contrario. Aunque la mayor aplicación de comunicación esté cifrada de extremo a extremo y queden a salvo los mensajes no correrán las misma suerte cuando se depositen en Drive ya que no estarán encriptados.

Por Urgente 24 Jueves 30 de agosto de 2018 23:02 hs Compartí esta nota Imprimir