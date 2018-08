En Londres avisan: “Macri está en un proceso de licuación acelerada del poder”

En declaraciones al programa Claro y Sencillo de radio Milenium desde Londres, Diego Estévez (economista, analista económico y ex Director Ejecutivo en el Mercado Abierto Electrónico) relató la visión que tienen de la Argentina en el exterior ante la crisis cambiaria que atraviesa el país y que parece no tener salida. Pero particularmente apuntó a la figura de Mauricio Macri, donde afirma que ya se lo está viendo en una pérdida acelerada de poder por su sistema de decisiones “socializado” lo que en el exterior auguran que terminará en “otro gobierno populista”.

“El tema de la Argentina ya está muy instalado a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, el Financial Times le dedica todo una nota sobre la preocupación que hay en los mercados cambiarios sobre la situación de Argentina, en las estadísticas de hoy el peso es la moneda que más devaluó en el planeta después de la Lira turca. Lo mismo ocurre con la tasa de interés, Argentina hoy tiene la tasa más alta del mundo. Y la tasa para las tarjetas de crédito es del 120 por ciento”, afirmó Estévez al programa Claro y Sencillo este viernes (31/8).

Acerca de la lectura de los mercados sobre la situación nacional, resaltó la disparada de los seguros contra default: “Este es un fenómeno que cuando vos lo analizás con profundidad, parte de una debilidad fiscal muy grande de la Argentina y con serias inconsistencias monetarias que no las han sabido corregir a tiempo y después la preocupación que hay a nivel internacional sobre las posibilidades de que la Argentina no fuera a cumplir con sus obligaciones. Suena ilógico lo que el mercado piensa pero es así. La formación de expectativas ya está muy volatilizada, esto se vio muy bien ayer en el mercado internacional con los seguros contra del default de la Argentina que se dispararon. Mientras no existan medidas contundentes y rápidas por parte del gobierno esto seguirá complicándose día a día”.

Sobre anuncios que se esperan para el próximo lunes, donde el Gobierno tendría previsto un mayor ajuste fiscal y finalmente entrar en el tema retenciones a la minería y el campo, el economista mencionó lo último como “gestos contundentes”.

Sin embargo, Estévez hizo una comparación alarmante con la situación del final del gobierno de Raúl Alfonsín: “Cuando vos analizás la pendiente de espiralización del tipo de cambio y tasa de interés, esto es muy parecido al Plan Primavera, al shock de suba de precios de diciembre y enero de 1989 y 1990, que terminaron con medidas drásticas. El Gobierno está yendo detrás de los noticias y haciendo el anuncio sobre el anuncio. Lo que quiere el mercado, es que no hay un detalle de medidas concretas, todo pasa por la imagen, hay mal manejo de las expectativas. Las expectativas en los mercados hoy se guían básicamente por modelos matemáticos donde está explicado el comportamiento que tienen en base al pasado. La evidencia empírica de la Argentina demuestra que siempre ha tenido problemas en el manejo de las expectativas, que solamente adelantándote con medidas de shock podés superar las circunstancias porque te ponés delante de las medidas. La foto del plan, el anuncio por Facebook, no sirve para nada. Eso le hace mal al mercado”.

Consultado sobre la imagen de Mauricio Macri en Londres, el exCEO del MAE fue contundente: “está en un proceso de licuación acelerada del poder. Hace un rato hay un reportaje en video en Reuters sobre un analista en Londres que comenta este proceso y que si sigue así el próximo gobierno será populista. Fracasado el experimento Macri, Argentina volverá al populismo. Los sociólogos destacados de la Argentina dicen que después del efecto cuadernos se originan hechos políticos que dan lugar a nuevos populismo, como en Brasil con Lula”

“Un conocidísimo encuestador y sociólogo de Argentina, unos 8 meses antes de la elección me dijo que el problema de Macri es un problema de management y gerenciamiento de su decisión y liderazgo, la gente votará contra Cristina sea quien sea. Pero el tema del liderazgo de Macri es muy especial, porque está socializado entre Peña, Quintana y Lopetegui y Quintana se tiene que dedicar a lo que sabe: a ser un boticario”, agregó.

Pero resaltó a un integrante del Gobierno que está en el Banco Central y no es Caputo: “El único que entiende ahí es Gustavo Cañonero. Pero tiene fuertes condicionamientos políticos. Cuando sos líder (por Macri) no podés compartimentar tus decisiones cuando estas sometiendo a debate constantemente tus decisiones”.