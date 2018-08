Inflación 40%, retención y déficit 0%: "Vamos a mix de salarios y fuentes laborales"

El economista Carlos Melconian analizó los tiempos que vienen: "Creo que, dada la recesión, ya no es la cláusula gatillo porque creo que vamos a un mix entre poder adquisitivo y fuentes de trabajo. Esta es la inflación que mi socio Santangelo advirtió que podía empezar con 3, después el presidente reconoció que era 30. Antes de esta escalada empezamos a pensar que iba a tener un piso de 34/35 por ciento. Ahora, habrá que ver cuándo para el tipo de cambio. ¿Por qué, si en el 2014, con la anterior administración, con una devaluación menor, la inflación fue 38% y por qué en el 2016, ya con este presidente, con una devaluación fue 38%, ahora con más devaluación va a ser menos de 38%?

No tengo respuesta. Puede ser".

Las medidas que planean para el lunes (3/08)

Al aire de TN, Melconian advirtió que la recesión se profundizará hasta las elecciones 2019: "Las recesiones en Argentina, históricamente, tienen 4 trimestres. Si la ubicás en el segundo trimestre (2018) empieza a salir, vía campo en el segundo trimestre (2019). Lo que pasa es que el PBI es el campo más el resto y ese resto podría comer más polvo de ladrillo que el campo".

Frente a una devaluación del 104% en lo que va del año, el ex presidente del Banco Nación siguió: "Personalmente, creo que en el medio de la discusión tiene que estar el nuevo acuerdo (con el FMI) porque es un adelantamiento de fondos para 2018/2019 pero no está claro si se lo van a dar para tirarle a las LEBACS que se van, a las LETES o a la sociedad que quiere dólares.

Una clave será saber contra qué viene el adelanto de los fondos pero supongo un cierre de los números fiscales más ajustado. Me imagino que del 1,3% ir al 0%.

¡Basta de decir que eso es ortodoxia y ajuste! No jodamos más, viejo. Que la política diga que un país con -5% no aguanta. Tenés un país que lo aguanta una década si privatizás, otra década que aguanta si tomás al Banco Central, a los fondos de pensión, al Banco Nación y te lo fumás, y si no otra década que la aguantás con deuda. Entonces, algún día tengamos 0 de equilibrio".

Fiel a su estilo futbolero para explicar la crisis, disparó: "Esto no incluye sólo a este presidente, que hizo muy mala praxis. Incluye a toda la clase política. Entonces, no empecemos a ver qué inventamos para decir que no te oponés al 1,3% pero que querés hacer otra cuestión fiscal. Háganlo y se terminó el partido. Ya está todo el mundo avivado.

Despersonalizando, la falta de resultados siempre da debilitamiento. La investidura presidencial nunca está desgastada por definición. El resto, son todos prescindibles. A mí me gustaría más contenido y certeza. Estás sufriendo el desgaste de la falta de resultados porque si el equipo juega bien pero no hace goles...".

Para cerrar analizó que la suspensión de la baja de retenciones es prácticamente un hecho pero a toda la exportación; no sólo al campo: "Lo que pasa es que este es un incendio y un bombero no anda preguntando o pidiendo permiso para apagarlo".