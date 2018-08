Peña sigue siendo jefe de Gabinete, pero uno muy debilitado

"El Presidente no le ha pedido la renuncia a nadie", dijo Marcos Peña el jueves, en el ocaso de una jornada muy dura sobre las espaldas del jefe de Gabinete, con rumores sobre su salida del gobierno de Mauricio Macri, que incluyeron hasta el nombre de su virtual reemplazo.

La presión sobre la mano derecha del mandatario se hizo sentir incluso puertas adentro de Cambiemos. Por la mañana del 30/08, Peña había minimizado la situación derivada de la crisis cambiaria y fue enfático en rechazar cambios en el staff presidencial. La respuesta fue una disparada del dólar, que finalizó en torno a los $40 en el mercado minorista.

María Eugenia Vidal y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, contradijeron al jefe de Gabinete. La gobernadora bonaerense dijo que no reconocer la crisis es "no entender lo que le pasa a la gente", mientras Frigerio se animó a reconocer "errores propios" entre los motivos de la misma. Además, fue el 1ero en reconocer que "el equipo es prescidible", con lo que no descartó cambios en el Gabinete mientras lo rumores lo apuntaban como eventual reemplazante de Peña.

Hacia la noche, en un evento en la Bolsa de Comercio, Peña exhibió los síntomas de la fatiga y, en línea con lo que había dicho Frigerio en el Council de las Americas, admitió que "todos somos prescindibles" con lo que también abrió la posibilidad de una renovación ministerial, uno de los reclamos del mercado, pero también de algunos socios de Cambiemos.

No obstante, afirmó que el Presidente hoy "no piensa" en cambios en su equipo porque no cree que "el corazón del problema pase por ahí".