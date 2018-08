Jornada crucial con manotazo a retenciones y déficit cero: Mayorista a $39

Última jornada cambiaria de la semana con gran expectativa tras la suba del jueves (30/8) que llevó al dólar a superar los $40. El Gobierno nacional apuesta todo al fin de semana con el viaje de Nicolás Dujovne a Washington para definir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por los adelantos de dinero que el Gobierno solicitó. Mientras tanto, se preparan medidas domésticas que se anunciarán el lunes (3/8) que implicarían un Déficit 0, que requerirá del acuerdo con los gobernadores de cara a plasmarlo en el Presupuesto. También habría anuncios sobre las retenciones a la minería y el campo. Por su parte, el titular del Banco Central, Luis Caputo, habría ofrecido US$ 500 millones para frenar la escala del ‘jueves negro’ pero no le habrían comprado ni US$ 400 millones. A ‘Toto’ lo señalan como el culpable del mensaje grabado por Mauricio Macri el miércoles pasado sobre el acuerdo que no existía con el FMI y que provocó la primera reacción adversa de los mercados.

