Subastas por US$250 millones y feriado en USA aflojaron (por ahora) al dólar

Después del ‘jueves negro’ que terminó con el dólar a $39,77 tras superar los $40, el Gobierno nacional apuesta todo a cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este fin de semana con un paquete de medidas económicas que por estas horas se menciona que incluiría el retorno de las retenciones al campo y a la minería y un ajuste para llegar al Déficit Cero. Aunque esto último requerirá de un acuerdo con los gobernadores, con quienes se viene negociando un difícil Presupuesto 2018. Siguen, además, los rumores de cambios de gabinete que algunas figuras del Gobierno no niegan pero que Mauricio Macri sigue sin parecer dispuesto a hacer.

El Banco Central habría ofrecido el jueves (30/8) sobre el cierre de la jornada cambiaria unos US$ 500 millones, de los cuales no se habrían comprado ni US$ 400 millones. A Luis Caputo se lo señala como el culpable del video grabado por Mauricio Macri el miércoles pasado anunciando un acuerdo con el FMI que no existía y que al final disparó más la corrida cambiaria.

En ese contexto, arranca la última jornada cambiaria de una semana muy difícil en los mercados, para la economía argentina y de la peor crisis política del gobierno de Macri.

Retenciones al campo

Ante la fuerte versión del regreso de las retenciones, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, opinó este viernes (31/8) que "sería un error, sería volver a tropezar con la misma piedra, como ya lo hizo tantas veces la Argentina" y señaló que "con la baja de las retenciones se motorizó la economía del interior" que es una supuesta manera "más federal" del reparto de la riqueza.

En su lugar, el titular de la SRA propuso acelerar reingreso de dólares del campo: "El Estado tiene que regular algunas cuestiones, y creo que el plazo a 10 años para reingresar las divisas de la producción es un pazo demasiado largo. Se debe trabajar para que haya un plazo más lógico. Las campañas dentro del año se liquidan todos los granos y todas las divisas".

"Ya se probó este camino, cuando se pusieron las retenciones el campo se achicó, hubo menos producción, exportaciones, cabezas de ganado disponibles para seguir produciendo los teneros y la carne que necesitamos. Fue todo para atrás. Cuando se probó lo contrario, con la administración Macri, especialmente con el trigo y maíz y la baja estipulada para la soja, se obtuvieron dos cosechas récord, se motorizó el Interior, empezó a fluir los impuestos al consumo vía crecimiento de la economía del Interior. Ese dinero va fluyendo de una manera distinta, federal, son impuestos coparticipables y no retenciones", dijo Peregrina en declaraciones a Radio Nacional.

"Es más eficiente que tributemos vía impuesto a las ganancias que recortar la capacidad exportadora", añadió.

"El sector agropecuario no es todo igual: hay algunos que están más vinculados en sus precios al dólar y otros que vinculan sus ingresos al peso. Hay que mirar bien la estructura de costos de cada uno. El porcino o el lácteo tienen 80% o 90% vinculado al consumo interno, se paga en pesos, está en recesión y sus costos mayoritariamente están en dólares, como los granos, fertilizantes o combustibles. A este sector la devaluación no le benefician en nada", explicó Pelegrina.