Trump amenaza a Europa con nuevos aranceles, caen las bolsas del continente

Declaraciones del Presidente estadounidense, Donald Trump, volvieron a sacudir a los mercados. En esta ocasión, el mandatario dijo en entrevista con Bloomberg que las políticas comerciales de la Unión Europea "son tan malas como las de China". Aseguró que la reciente oferta del bloque, de aplicar cero aranceles a los autos "no es lo suficientemente buena".

Europa podría seguir en la fila de aumentos arancelarios, tras Beijing. Es sólo una cuestión de tiempo hasta que los expertos de USA analicen qué medidas concretas aplicar para contrarrestar los desequilibrios comerciales, adelantó el Presidente.

El déficit comercial de bienes y servicios que presenta USA con la Unión Europea fue de US$ 100.000 millones en 2017. Con China el déficit es de US$ 325.000 millones.

"La UE es casi tan mala como China, pero más pequeña", dijo Trump.

Tras los dichos, las bosas europeas cayeron con el sector del automóvil en el punto de mira, explica el portal español El Economista. "Ante este giro inesperado de las negociaciones entre EEUU y la UE las bolsas vuelven a teñirse de rojo intenso, con el sector del automóvil protagonizando las caídas más importantes. En el caso de la bolsa española, Cie Automotive corrige casi un 3% hasta los 26 euros por acción. En el resto de bolsas europeas los grandes fabricantes alemanes están cayendo más de un punto porcentual, mientras que el Cac 40 francés Airbus y Peugeot lideran los descensos con correcciones que superan el 2%", publicó el portal.

Mientras tanto, Trump -que llegó al 60% de desaprobación según la última encuesta de The Washington Post y ABC News-, aseguró que USA se retirará de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si el organismo no se "pone en forma".

Además adelantó que está considerando un recorte de impuestos a las ganancias sobre el capital al emitir una regulación que indexaría ganancias a la inflación, una medida que podría reducir las cuentas de impuestos para los inversionistas al vender activos como acciones o bienes raíces, explica el portal Acento.

Otras claves de la entrevista de Trump con John Micklethwait, de Bloomberg News y las corresponsales de la Casa Blanca, Margaret Talev y Jennifer Jacobs. El mandatario dijo:

> Que en la disputa comercial con China, USA es "mucho más fuerte" que Beijing.

> Que no se arrepiente de haber nombrado a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal.

> Que Google, Facebook y Amazon podrían estar cometiendo una posible competencia desleal.

> Que se siente personalmente decepcionado por el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por negarse a liberar a un pastor evangélico luego de que USA ayudara a un ciudadano turco detenido en Israel. "Me decepcionó".

> Que tiene paciencia para que el líder norcoreano, Kim Jong-un, acceda a un acuerdo.

> Que el régimen iraní podría colapsar gracias sus políticas.

> Que mantendrá a al fiscal general, Jeff Sessions, en su puesto hasta las elecciones de noviembre, a pesar de la investigación del Russiagate, que Trump considera "ilegal".

> Que los demócratas no pueden hacerle un impeachment porque está haciando un "gran trabajo".

> Que había predicho el triunfo de la joven Alexandria Ocasio-Cortez en la primaria demócrata de Nueva York.

> Trump se negó a decir si sabía de los pagos de su exabogado Michael Cohen a la estrella porno Stormy Daniels a cambio de su silencio -ella decía que habaía mentenido un romance con Trump- antes de la elección de 2016.