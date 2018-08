HSBC: “El dólar a $ 40 no es de equilibrio, el problema es político”

Con el dólar danto tregua este viernes (31/8) vuelve la polémica sobre el verdadero valor de equilibrio de la divisa estadounidense. En un momento se plantearon los $36 en relación a las lebacs en una suerte de cálculo de convertibilidad con esos títulos. Varios economistas sustentaron la cifra, pero ahora la cotización está cerca de los $40 y no tiene perspectivas de experimentar una baja tan significativa. En ese contexto, el CEO del HSBC Gabriel Martino sostuvo este viernes (31/8) que el billete verde “pasó de $ 29 a $ 40 sin volumen de operaciones. No había vendedores. No es un dólar equilibrio, debería estar bastante más abajo”.

