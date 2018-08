Bradley Cooper y Lady Gaga se robaron el festival de Venecia

Del 29/8 al 8/9 está teniendo lugar el Festival de Cine de Venecia 2018. Entre las películas presentadas este viernes 31/8, destaca la que protagoniza la cantante Lady Gaga junto a Bradley Cooper, un remake del clásico de 1937, 'Nace una estrella'.

"Muchas veces en el comienzo de mi carrera sentí que no era la mujer más hermosa de la habitación - pero escribía mis propias canciones", dijo Gaga a periodistas.

'Nace una estrella' cuenta la historia de una chica "fea" que piensa que su nariz es demasiado grande y se esconde detrás de capas de maquillaje extravagante. La historia tiene un eco autobiográfico evidente para la estrella estadounidense.

Lady Gaga se pone así en los zapatos de un rol que ya ha sido interpretado por Judy Garland y Barbra Streisand.

Lady Gaga rememoró algunas experiencias del comienzo de su carrera que relaciona con la historia del personaje que interpreta en el film, una mujer cuyo talento vocal es valorado pero ha menudo le dicen que no vale la pena que se lance a una carrera musical porque le falta belleza física.

Cuando estaba intentando hacerse un lugar en la escena musical, reveló según la agencia AFP, "ha menudo me ofrecían darle mis canciones a otros cantantes pero me aferré a mi música con los dedos tiesos, 'no me van a quitar mis canciones'."

"Me hacían sugerencias sobre cómo debería verme", explicó, pero enfatiza: "Quería ser mi propia artista y mi propia mujer".

Gaga, de 32 años, y cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta, interpreta a una mesera y cantante italoestadounidense que conoce a una estrella de música country (Bradley Cooper), en un drag club en que el interpreta 'La vie en rose' de Edith Piaf.

Según los críticos, la química entre la pareja (Gaga y Cooper, quien también dirigió el film) es explosiva.

@LadyGaga on #AStarIsBorn director, Bradley Cooper: "I always wanted to be an actress, and there can be 100 people in the room and 99 don't believe in you. You just need one to believe in you, and that was him." https://t.co/LhBz2oQcyU pic.twitter.com/FMVFD2Fs5i

— Hollywood Reporter (@THR) 31 de agosto de 2018

Aquí el trailer de la película:

Lady Gaga, una especialista en captar las miradas con sus looks impecables y extravagantes, no falló esta vez. Su entrada al festival de Venecia fue memorable. Aquí algunas imágenes reproducidas por la revista Elle:

Otra de las películas presentadas en el Festival de Cine de Venecia es 'The Favourite', del director griego, Yorgos Lanthimos. Actúan Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Coleman.

Así describe Manu Yañez del portal Fotogramas a la película: "La acción de The Favourite transcurre en el palacio de la Reina Anne de Inglaterra a principios del siglo XVIII, pero su historia de alianzas y traiciones –al estilo de Juego de tronos, pero con verdadero ingenio– adquiere una dimensión intemporal gracias a un inspirado trabajo con los anacronismos: en los bailes palaciegos, las coreografías las impone la Madonna de Vogue; en la banda sonora conviven Bach, Vivaldi y Elton John; y los diálogos, además de estar abarrotados de soeces contemporáneas ('fucks' por doquier), suenan al son de la comedia screwball de la era dorada de Hollywood, a gran velocidad, siempre al borde del precipicio del absurdo".

Aquí el trailer del film:

Otras figuras impactantes en el festival de Venecia: