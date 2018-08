La Cámara manda a CFK a otra indagatoria (justo cuando Macri está 'contra las cuerdas')

Algunos indicadores le están dando cierto respiro este viernes (31/08) a Mauricio Macri. Por acción del Banco Central y del feriado en USA que limita las operaciones, el dólar se alejaba de los $40. En tanto, el riesgo país salía de la zona de los 800 puntos básicos.



De todas formas, no le disgustará al Presidente que haya algunas otras novedades que quiten de foco la renovada crisis cambiaria que lo tuvo a mal traer durante esta semana. El vendaval del dólar se tradujo también en una inestabilidad política dentro del Gobierno que se reflejó en los rumores de salida del jefe de Gabinete, Marcos Peña.



En ese contexto, casualmente -¿o no?- este mismo viernes se confirmó que Cristina Fernández será llamada a indagatoria por la causa conocida la "ruta del dinero K", que se destapó en 2013 y que investiga maniobras de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, hoy detenido.



La Cámara Federal le ordenó al juez de la causa, Sebastián Casanello, que cite a la exPresidente a que declare en calidad de imputada.



El tribunal de apelaciones ya había instado varias veces a Casanello a que defina la situación procesal de la actual senadora tras el pedido de indagatoria del fiscal Guillermo Marijuan.



Casanello finalmente desestimó ese pedido argumentando falta de elementos probatorios.



Pero la Sala II de la Cámara dictó este viernes por mayoría aceptar un recurso de queja de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, por lo que ordenó "la convocatoria a prestar declaración indagatoria" a la exPresidente. El voto mayoritario fue de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens. Por su parte, Leopoldo Bruglia votó en disidencia.



De acuerdo a Irurzun "se acreditó que entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que atravesó distintos estamentos del Estado Nacional para cometer delitos" y que la misma era integrada por la exPresidente, Báez y el exministro Julio De Vido, estos últimos hoy detenidos.



Irurzun señala -luego de citar otras causas conexas- que "en todos los casos hay 2 nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández".



Para el magistrado, "la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández".



La causa de la "ruta del dinero K" comenzó con las declaraciones del valijero Leonardo Fariña -hoy imputado colaborador en la causa- y el financista Federico Eslakar en el programa Periodismo Para Todos. Ambos revelaron que participaron de maniobras de lavado de dinero. Fariña como valijero y Elaskar como encargado de la apertura de sociedades offshore.



Se calcula que las operaciones de blanqueos efectuadas entre 2010 a 2013, rondan los 60 millones de dólares.



El llamado a indagatoria no escapará a las suspicacias de la ex Presidente. "El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadío me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual", había tuiteado días atrás. Hoy el dólar está en $38.