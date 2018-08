La conjura de los necios... en la Argentina 2018

Tras las 3 subastas de dólares del Banco Central (US$ 250 millones), el peso cortó una racha negativa de 8 depreciaciones sucesivas: la cotización de cierre fue $38. Pero a no engañarse: el mercado baja el dólar ante cada licitación, así los consigue más barato (la última venta del BCRA fue a $36,95), y luego suben la cotización así ganan más porcentaje cuando se los cedan a sus clientes. Además, en Nueva York casi no hubo mercado por el feriado largo del lunes, Día del Trabajo en USA: muchos se fueron de fin de semana largo. Por lo tanto, rige una tregua hasta la semana próxima, cuando Nicolás Dujovne intentará conseguir el 'waiver' ya que la Argentina incumplió sus compromisos ante el FMI: así fue el inicio de los sucesos cambiarios terribles. Pero desde el Gobierno, en vez del 'mea culpa' se decidió instalar una perversa mentira sobre conspiración.

Por Urgente 24 Viernes 31 de agosto de 2018 15:27 hs Compartí esta nota Imprimir