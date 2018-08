Una clase de sexualidad y vida en pareja con Pamela Anderson

Muchos crecieron viéndola en un ajustado y sugerente enterizo rojo, mientras con el paso del tiempo sus curvas se apoderaban de las pantallas y de las portadas de revista como Playboy; y es que quien no haya tenido alguna fantasía sexual con la rubia Pamela Ánderson en su adolescencia o adultez simplemente es un extraterrestre.

Aunque la Pamela ya no es la misma jovencita que protagonizó “Guardianes de la bahía”, nada ingenua cabe destacar, su sola presencia sigue destilando sensualidad y erotismo en cada milímetro de su piel. Lo que la mantiene como un ícono sexual y una definición innata de la palabra 'sexy'.

Y para reafirmar esta naturaleza salvaje que conserva, la rubia de 51 años se ha confesado con la revista francesa ‘Dazed’ referente a su intimidad y su amplia vida en pareja. Al tiempo que aceptó responder varias de las preguntas de sus seguidores en Instagram y sorprendió con su opinión sobre las orgías.

La asexualidad, un mal moderno

pamela001anderson.jpg

En referencia a la asexualidad, la estrella cree que se a convertido en una epidemia y que la principal responsable es la era moderna.

"Quizás es una evolución en la era de la tecnología y las fobias en general. Tal vez y debido a ver mucha pornografía explícita, jugar a videojuegos, el cansancio de la vida ajetreada que llevamos, demasiada masturbación o fantasear mucho son algunas de las causas. También creo que puede ser porque la gente pasa mucho tiempo en internet. Es un momento confuso con tanto acceso al mundo audiovisual. Hay que ser valiente y experimentar para llamar la atención de tu pareja. Lo importante es no culparse”, aconsejó.

Para la actriz, es necesario que identifiques su eres una persona sensible o no, ya que “ser un buen amante puede hacerte vulnerable. Intenta ser empático y no te deprimas. Algunos simplemente temen al amor. Compartimos nuestras almas 'para siempre' con alguien con quien juntamos nuestros cuerpos, y eso puede ser aterrador. Es un momento peligroso para tener buen sexo. Debemos hacer todo lo posible para mantener las conexiones humanas: somos más fuertes en pareja. Tener una conversación con el otro es muy importante. Buscar el amor y asegurarse de que la otra persona no tenga miedo de estar contigo".

Orgías y tríos = Celos

pamela003anderson.jpg

Sobre su alocada y holgada vida en pareja, la ex-playmate, confesó que ninguna experiencia que ha tenido de sexo en grupo o en tríos le “ha resultado positiva”.

“Pero cada uno lo suyo. Todos mis amantes eran muy celosos. Excepto uno, que fantaseaba conmigo estando con una mujer, mientras nos observaba. Pero lo cierto es que suena tentador a veces", explicó.

Además de transpirar lujuria y sexualidad, Pamela admitió que es muy romántica y no disfruta el sexo sin compromiso.

"No es algo mecánico o para presumir. Se trata de intimidad y compartir secretos", añadió en la entrevista.

Otros temas álgidos: juguetes sexuales y poliamor

pamela004anderson.jpg

La rubia se suma a la diversidad en la cama y comenta los milagros de incorporar fantasías y juguetes sexuales en los momentos de intimidad. Añadidos que a su ver estimulan la mente y el cuerpo, además de ser divertidos.

“Hay que probarlo todo, y estos nos ayudan a no caer en la monotonía”, dijo.

En materia del poliamor, afirmó que tener varias relaciones amorosas a la vez es una elección muy personal, que quizás a algunos les resulta y a otros no. "Lo importante es ser feliz. Recientemente conocí a una mujer de Utah que tiene al marido y al amante en casa. Todos criaron a los niños juntos y están bien. No hay forma de comprobar si eso funciona para todos, si es lo que quieres, adelante", concluyó la actriz.