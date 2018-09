¿Quién saqueó 3 super en Mendoza?

3 policías resultaron heridos en Tupungato (Mendoza) al intentar impedir que un grupo de personas saqueara un local de la cadena Carrefour.

Tal como sucedió en hechos anteriores (los supermercados Átomo en Guaymallén y Luján de Cuyo), alguien se encargó de filmar el vandalismo y volverlo viral.

La Administración Cambiemos que gobierna Mendoza, confirmó lo que hasta entonces era un rumor.

Según autoridades del Ministerio de Seguridad, destrozaron más de lo que se llevaron.

El resto de los supermercados cerró sus accesos y dejó sólo 1 puerta para que el ingreso/egreso del público.

"No sabemos por qué motivo pero se encargaron de romper totalmente las vidrieras", afirmó una persona presente en la escena de los incidentes.

También circularon convocatorias a reunirse en las puertas de otros supermercados con el objetivo de realizar supuestas "asambleas" que son la antesala de un saqueo.

El intendente de Tupungato, Gustavo Soto (UCR - Cambia Mendoza), afirmo: "Les pido calma a todos por favor, quienes no tengan necesidad de ir a comprar quédense en su casa, estamos tratando de resolver la cuestión. No es gente de acá del lugar, no es gente de Tupungato, esto está armado y así le va a ir pasando a todos las municipalidades lamentablemente que gobierna Cambiemos. Esto es así. Lamentablemente, hay que resistir y no darle lugar a los violentos."

Para Soto, el golpe "fue organizado".

El subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, Néstor Majul, dijo que hay sectores políticos que vinculó al peronismo, detrás de los robos a supermercados, que quieren llamar "saqueos", cuando son hechos policiales y no reacciones populares por "hambre", como pretenderían hacerlos figurar públicamente.