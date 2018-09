¿Cuánto debería valer el dólar estadounidense?

Por JUAN MARIO JORRATContador Público Nacional (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán). Master of Arts in Economics (The Ohio State University, Columbus, Ohio,USA, 1974). Profesor Titular de Economía (UNT, desde 1977) e Investigador categoría I (desde 2005). Director del Proyecto CIUN: Ciclos Económicos y Políticas para el Desarrollo Sustentable.

Domingo 02 de septiembre de 2018

9:09 hs