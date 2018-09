Peña sigue: Sorprende la Marcosmanía de Macri (¡y también queda 'Toto'!)

Mariano Obarrio en el diario La Nación:

"Entre los ministerios que estaban en la mira de una posible degradación al nivel de secretaría se encontraban Ambiente, Ciencia, Cultura, Energía, Agroindustria, Producción, Transportes y Turismo, que históricamente eran secretarías de Estado. Entre las alternativas en análisis también estaban la fusión de Defensa y Seguridad, y el de Trabajo con con Mdodernización, aunque esta cartera también podría terminar bajo la estructura de Jefatura de Gabinete.

(...) Fuentes cercanaas a Elisa Carrió confimaron que parricipó de conversaciones con Macri y Peña, entre otros. Allí les dejó un mensaje fuerte: "Si vas a tener oportunistas y traidores en Cambiemos, me vas a perder a mí", Según su entorno, fue un mensaje dirigido a un sector del radicalismo que buscaba no perder espacio en la movida. (...)".



Guido Carella Lynch en el diario Clarín:

"(...) El Presidente reducirá a la mitad su Gabinete. Diez ministerios serán absorbidos por otras Carteras. Los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui no supervisarán más la gestión de los ministerios. No se descartan más cambios. El nuevo organigrama se definió durante una larga jornada de reuniones en Olivos, donde se citaron varios de los ministros más influyentes y e integrantes de la mesa más chica del Gobierno.

El Presidente no quería sacrificar a su equipo de trabajo, pero tampoco creía en las retenciones a la soja, a otros granos y a las exportaciones que Nicolás Dujovne oficializará el lunes. Fuentes gubernamentales confirmaron a Clarín que los ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización se convertirán en secretarías de otras Carteras.

Ciencia y Tecnología pasará a Educación. Lo mismo podría ocurrir con Cultura. Salud será absorbido por Desarrollo Social; Energía, por Transporte; Ambiente, al igual que Modernización, por Jefatura de Gabinete; Trabajo, por Producción. Agroindustria pasaría a Hacienda. Turismo podría quedar bajo el mando de Producción.

No todos aceptarán los cambios. El titular de Agroindustria, Luis Etchevehere, no resistiría la degradación de su cargo por el que renunció a la Rural y al bono de 500 mil pesos y mucho menos el restablecimiento de las retenciones. Lo mismo ocurrirá con el único ministro que Macri y Cristina Kirchner compartieron: el de Ciencia, Lino Barañao. Otros, como Adolfo Rubinstein, quedarían golpeados. (...)".

Pero se queda Luis Caputo, quien no tiene designación confirmada por el Senado sino que se encuentra en comisión. Sorprende tanto como la permanencia de Marcos Peña la continuidad del presidente del Banco Central.

A propósito, muy interesante la nota de Alfredo Zaiat en el diario Página/12:

"El jueves (30/08), cuando la corrida cambiaria había lanzado la cotización del dólar en el mercado mayorista hacia las alturas de los $41,60, el alza diaria más fuerte de los 32 meses de economía macrista, el Banco Central subastó US$ 330 millones. El precio promedio de la entrega de esos billetes verdes fue de $38,7102 por unidad, con un precio mínimo adjudicado de $37,0300.

¿Qué entidad financiera tuvo la fortuna de haber comprado dólares de las reservas internacionales a ese precio? No fue una operación aislada. Un día antes, cuando el Banco Central vendió US$ 300 millones a $ 31,6396 promedio, el tipo de cambio mayorista cerró a $ 34,00. El quebranto fue por $ 708 millones.

(...) Las reservas internacionales rifadas a precio ganga suman US$ 6.051 millones, desde la primera convocatoria el 21/06. El quebranto teórico es mucho más abultado cuando se realiza la cuenta entre cuál sería hoy el monto en pesos de esos dólares liquidados a un precio barato.

La pérdida es de $66.561 millones. Esas reservas fueron entregadas a un precio promedio de $29, cuando la cotización del dólar cotiza a $40 por unidad. Esta brecha en las cotizaciones aplicada a esa cantidad de reservas vendidas explica ese monto teórico de quebranto patrimonial del Banco Central.

Esas intervenciones no fueron efectivas para frenar la corrida cambiaria, además exacerbaron la crisis al incrementar la fragilidad financiera de la economía macrista por la pérdida de reservas. La envergadura de la crisis tiene dinámica propia, pero la ineptitud en su administración y/o en facilitar negocios para los amigos la ha acelerado.

El saldo de esas ventas de dólares es un pésimo registro para las cuentas públicas, liquidaciones realizadas por un Banco Central manejado por un mesadinerista, que por un milagro no precisado se lo considera un genio de las finanzas. Luis Caputo, mencionado amigablemente “Toto” en crónicas laudatoria de su persona y gestión, es probable que pueda volver a trabajar en el sector privado por retribución de los fabulosos negocios que entregó a bancos internacionales con la emisión desaforada de bonos de la deuda, y a financistas y cambistas en general con el regalo de dólares a precios baratos.

(...)

Cuestionado por haber ocultado en su declaración jurada su vínculo con firmas offshore (Noctua Partners) que intervinieron en negocios de deuda argentina, siendo él secretario de Finanzas, Caputo es un jugador que mostró que sabe cómo cuidar el patrimonio propio. Participó en la operatoria del dólar futuro en el gobierno anterior y supo beneficiarse cuando en su gobierno se aplicó la megadevaluación de diciembre de 2015. También lo hizo cuando vendió su posición personal de Lebac para pasarse a dólares, justo antes de otra fuerte devaluación, como reveló el periodista Alejandro Bercovich en el programa Brotes Verdes, de C5N. (...)

(...) Pactó ocho emisiones de bonos por un total de US$ 43.687 millones, de abril de 2016 a enero de 2018, con un grupo de 12 bancos internacionales, privilegiando al HSBC y al Deutsche Bank en la distribución de ese negocio. Sumando las comisiones formales y la venta directa de esos bonos a una cotización por debajo de la del mercado, ese grupo de entidades embolsaron, por lo menos, US$ 610 millones. En ese paquete de bonos está incluido el insólito a 100 años por US$ 2.750 millones, en el cual participó en la suscripción original Noctua, la offshore vinculada a Caputo.

La última colocación fue en enero pasado por US$ 9.000 millones. En su momento se presentó como una operación brillante porque Caputo adelantaba así el ingreso de recursos y tenía cerrado el 80% del plan financiero del año, como informó la red de admiradores de “Toto”. La realidad fue que esa operación tuvo como resultado la clausura del grifo de dólares de Wall Street, porque bancos y fondos de inversión se saturaron de bonos argentinos, y se precipitó la crisis.

Cuando en marzo Caputo volvió a Nueva York a pasar la gorra, le informaron que no había ni un dólar más para Argentina y que si quería más dólares el destino era tocar las puertas del FMI.

(...)

Sin formación para diseñar una política monetaria, cambiaria y financiera consistente, Caputo se dedica a coordinar la mesa de dinero del Banco Central. Para tratar de domar la paridad cambiaria subió la tasa de interés hasta el 60 por ciento anual y aplicó tres alzas de encajes bancarios (el dinero que las entidades deben inmovilizar). La última fue de 5 puntos (unos 100 mil millones de pesos) que estará en vigencia a partir de mañana (lunes 03/09), permitiendo que su integración sea con instrumentos de deuda de corto plazo del Banco Central (Leliq a 7 días o Nobac a 1 año). De esa forma esa diseñando un sistema de encajes remunerados (ya lo había facilitado con los títulos Bote, para encajes en pesos, y con las Letes, para encajes en dólares), alimentando otra fuente de expansión monetaria, o sea una nueva bomba con mecha final en la paridad cambiaria."