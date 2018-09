Mauricio, la cuestión es la pobreza (¿es necesario que Dujovne peregrine al FMI?)

Correcto análisis sobre dónde ocurrió el verdadero error de Mauricio Macri, y resulta que fue inicial: para consolidarse como líder popular, Macri debía abordar la cuestión de la pobreza, no de la infraestructura, por más empleo que él creyera que iba a producir. Esa demanda de empleo posible no definía el problema de los universos de personas ya afuera o casi del 'Sistema'. Muy interesante la propuesta: "Quizás el gobierno debería suspender esta “peregrinación” más que misión al FMI, encabezada además por un simple monaguillo que cree que no hay alternativas, convocar sin complejo de superioridad, a la CGT, a los partidos políticos incluidos los K y los que carecen de representación pero tienen capacidad para joder y presentar una política, no un simple ajuste."

Por LUIS ALEJANDRO RIZZI Abogado especializado en Derecho Comercio, con experiencia en la gestión del aerocomercio. Domingo 02 de septiembre de 2018 6:54 hs