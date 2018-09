Cruel Steve Jobs: Obligaba a su hija a presenciar sexo con su madrastra

Lisa Brennan-Jobs, la hija mayor de Steve Jobs, continúa haciendo públicos algunos de sus recuerdos a la sombra del cofundador de Apple. La última de sus confesiones de la periodista no ha dejado indiferente a nadie.

En una entrevista con The New York Times, Brennan-Jobs contaba que su padre solía obligarla a permanecer en la habitación mientras él protagonizaba escenas íntimas con su madrastra. Por aquel entonces, la hija de Jobs tenía 9 años.

Jobs besaba y acariciaba el pecho a su esposa, impidiendo a su hija abandonar la habitación, según su relato. En consecuencia, ella se veía obligada a quedarse y tener que mirar hacia otro lado para no presenciar la escena. "Quédate aquí, tenemos un momento familiar, es importante que intentes formar parte de esta familia", recuerda que le decía su padre.

Otro de los momentos que recoge Brennan-Jobs en el libro de sus memorias como hija de Steve Jobs es el día en el que su enfermo padre le dijo que olía a inodoro. La periodista asegura que su padre nunca le dio dinero extra, aunque hoy en día comprende que solo pretendía enseñarle que el dinero podía arruinarla.

Jobs negó la paternidad de su hija durante 7 años, en los que Chrisann Brennan sacó adelante a su hija. En su herencia, sin embargo, le dejó varios millones de dólares, con los que ella asegura que se ha dedicado a mantener a su madre.

Brennan-Jobs admite que tuvo miedo de su padre pero a la vez que sintió su amor como una descarga eléctrica. Y para darle un toque de humanidad, afirma que en realidad era un "torpe" en algunas situaciones. Observando la vida que tiene ahora con su esposo y la forma en la que este se relaciona con sus hijas, asegura que así es como le hubiera gustado ser a su padre: pendiente, sensible y vivaz.

A pesar de todo, la periodista asegura que su padre nunca mostró intenciones sexuales con ella. La madre de Brennan-Jobs, Chrisann Brennan, cuenta que Jobs solía ridiculizar las relaciones sentimentales de su hija.

Lisa Brennan-Jobs insiste que no quiere condenar a su padre y explica que con el relato busca aliviarse de la vergüenza que sintió de niña, recordando los episodios espontáneos y de júbilo como cuando apareció por sorpresa durante un viaje escolar a Japón. Jobs murió tras una batalla contra el cáncer. En el libro escribe que su progenitor le pidió perdón antes de fallecer por no haber pasado más tiempo con ella, por olvidarse de su cumpleaños y por no devolverle las llamadas.