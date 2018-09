Lopetegui y Quintana afuera, ¿qué pasa con los ministerios?

Dirigentes y gobernadores de la UCR estuvieron con Mauricio Macri, Eugenia Vidal, Marcos Peña y otros en Olivos. El objetivo de la misma sería el de "escuchar ideas" y llegar a acuerdos con los radicales para definir las medidas que se tomarán en los próximos días a nivel económico y político. Todo esto, a partir de la crisis económica, que devino en política y que tomó mayor gravedad en los últimos días.

Con respecto a los cambios de Gabinete de ministros, la figura de Marcos Peña sería la más golpeada. Sus "compañeros" en la coordinación del gabinete, Gustavo Lopetegui y Maruo Quintana, fueron desplazados de sus cargos. Si bien tendrán algún puesto "consuelo" en el Gobierno, se rompe el trío a cargo del Gabinete (Peña, Lopetegui, Quintana). A esto se le suma la reducción de varios ministerios y se murmura la incorporación (en algunos casos, reincorporación) de nombres que no tienen la mejor relación con el acutual jefe de Gabinete.

Elisa Carrió publicó en su cuenta de Twitter una "defensa" a Lopetegui y Quintana, y se cree que, por este motivo, se les daría un puesto menor en el Gobierno.

Los mejores funcionarios son Quintana y Lopetegui. No será esta la venganza de los laboratorios por haber bajado el 70% del precio de los medicamentos oncológicos del PAMI, y limitado el valor del resto de los medicamentos?

Yo los apoyo.

La verdad está en lo que no se ve. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 2 de septiembre de 2018

María Eugenia Vidal estuvo en la reunión de hoy y también se encontró con Mauricio Macri ayer. La gobernadora bonaerense es una de las figuras más fuertes de Cambiemos y ha tenido algunos desacuerdos con Marcos Peña.

El periodista Marcelo Bonelli habló en TN y confirmó la eliminación de algunos ministerios: Ciencia y tecnología, Turismo, Cultura, Medios, Agroindustria, Modernización y Medio Ambiente. Habría otros que serían "absorbidos", como Producción, Energía (ingresaría a Transporte), Salud (formaría parte de Desarrollo Social). En total, habría en el Gabinete entre 8 y 9 ministerios.

El motivo sería el de "agilizar" la toma de decisiones. La cantidad de ministerios que hubo a partir de la asunción de Macri a la presidencia hacía que los procesos sean más complicados.

Dos ex funcionarios que no tienen buena relación con Peña y que, según Bonelli, se mencionan como posibles reincorporados: Alfonso Prat Gay y Carlos Alberto Melconian. El primero tendría el apoyo de la UCR y habría puesto la siguiente condición: tener diálogo directo con Mauricio Macri y no tener que pasar por el filtro de Peña. Melconian, por su parte, iría al futuro Ministerio de Economía. Según publicó Perfil, su exigencia era también estar a cargo del Banco Central (se trata de una figura que tiene una mala relación con Luis Caputo).

Otra de las figuras que podría entrar en escena es la del radical Ernesto Sanz, se habla de él como posible ministro de Defensa, aunque no es seguro. Con respecto a este ministerio, se unificaría con el de Seguridad. Otra opción para Sanz sería la de ingresar a la cancillería.

Otro rumor: ¿Podría incorporarse un peronista al Gabinete? Según Bonelli, era un tema que "se venía hablando". Macri rechazaba la posibilidad por las presiones de Peña, pero ya no tuvo opción: la figura del jefe de gabinete está demasiado desgastada y la crisis política llegó muy lejos.

María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, estarían manteniendo reuniones con figuras del peronismo para lograr un consenso con este sector, según dijo Bonelli.