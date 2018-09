Para poder ir a los Oscar, Netflix proyectará sus películas

Por el momento, se sabe que dos de sus películas serán presentadas en las salas de cine y en su plataforma de streaming.

Lo que sucedió fue que, en la edición pasada de los Premios de la Academia, las películas de Netflix no pudieron ser nominadas porque no se habían proyectado en las pantallas grandes.

Netflix, además, rompió relaciones con el Festival de Cannes luego de que su película Okja fuera defenestrada en el mismo. Joon-ho Bong es el director y escritor, junto a Jon Ronson. ¿Por qué la criticaron? Por ser una película realizada por y para un servicio de streaming y estar entre las nominadas a la Palma de Oro de dicho festival.

Entonces, Netflix perdió toda oportunidad de llegar a los Oscar. Sin embargo, ahora dan un paso atrás y cambiar la estrategia que los define. La productora espera, también, llegar al Festival Internacional de Cine de Venecia, que se lleva a cabo este año del 29 agosto al 8 de septiembre.

Los hermanos Coen, Ethan Jesse y Joel David, han confirmado a Variety que su nueva película The Ballad of Buster Scruggs será estrenada en cines. La película estará, justamente, en el Festival de Venecia.

The Other Side of the Wind es la segunda de Netflix que llegaría a la pantalla grande. Estrenaría tanto en las salas de cine tradicionales como en su plataforma en noviembre.

Por último, está sobre la mesa la opción de que Roma llegue al cine. Se trata de una película dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien en el 2014 fue el ganador del Premio Oscar a Mejor Director por la película Gravity. Todavía no tiene fecha de lanzamiento definitiva, pero se presentaría en el Festival de Venecia de este año.