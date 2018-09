Debilitado e incumplidor, el Gobierno teme duras condiciones del FMI

Son días decisivos para Mauricio Macri. Tras un fin de semana frenético de reuniones para definir el nuevo Gabinete nacional, también se delinearon las medidas para presentarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) esta semana cuando viaje el devaluado Nicolás Dujovne, de quien se dice que presentó varias veces su renuncia ante la inminente irrupción de Carlos Melconián, que finalmente fue descartado por el Presidente por sus duras exigencias.

El Gobierno deberá sentarse a negociar un adelanto de recursos con un FMI muy diferente con el que acordó en junio pasado. El organismo está molesto con el incumplimiento de lo acordado inicialmente, ha visto como el Banco Central ya gastó US$ 10.600 millones en reservas tras haber recibido US$ 15.000 millones del primer tramo del desembolso previsto con la entidad. Luego, vinieron las idas y vueltas para recortar el gasto y la semana pasada Mauricio Macri anunció en un mensaje grabado un acuerdo con el Fondo que no existía y que obligó a Christine Lagarde a emitir una pronunciamiento de respaldo a la Argentina para evitar que la situación se desmadre aún más con el dólar.

Ahora el FMI espera a un Dujovne debilitado en su cargo por las especulaciones y su renuncia no aceptada que le presentará un nuevo plan con recorte de gastos y aplicación de retenciones. Pero al organismo le interesa que esas medidas tengan cumplimiento efectivo. No hay respaldo político visible por el momento a ese plan.

Según Carlos Bargueño en el diario Ámbito Financiero, “el Gobierno le deberá mostrar al Fondo Monetario un ajuste fiscal primario entre el 2018 y el 2019 de aproximadamente $500.000 millones; para llegar a un desequilibrio el próximo año de menos de 0,3% del PBI. A todo o nada. Esto es, unos 250.000 millones más que lo comprometido en el primer acuerdo firmado con el organismo que maneja Christine Lagarde en junio pasado”.

“Se espera que este paquete tenga algún guiño opositor, y que el FMI lo acepte como prenda de amor de la promesa de ajuste final del gobierno de Mauricio Macri. Existe en Buenos Aires el temor que el FMI pida sacrificios extra. Incluso varios políticamente difícil de avanzar como reformas previsionales y laborales. Todo dependerá de la credibilidad de los enviados a Washington”, concluye.

Desde el mismo medio, la periodista acreditada en la Casa Rosada, Liliana Franco advierte que “el Gobierno retomará el martes las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en una posición particularmente débil. No sólo deberá solicitar una reformulación del programa acordado a partir de los incumplimientos incurridos a tan sólo un par de meses después de su inicio, sino que lo hará en un contexto de revuelo político dentro de la coalición gobernante. Tal vez como único descargo pueda argumentar que los errores de no fueron exclusivos de la Argentina, ya que los técnicos del FMI también fallaron en el diagnóstico y los instrumentos”.

Matías Barbería en el diario El Cronista, suma otro factor de molestia en el FMI: “Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron u$s 10.613 millones desde el 22 de agosto pasado, día en que entraron los u$s 15.000 millones del primer tramo de asistencia del FMI. Las divisas se fueron de las arcas de la entidad que conduce Luis Caputo principalmente por las subastas de dólares del Tesoro y el banco con las que se buscó mantener la calma cambiaria y desarmar el stock de Lebac”.

“Se necesitaron apenas 2 meses y unos pocos días para que saliera el equivalente a dos tercios del primer desembolso del Fondo. El último capítulo de esta sangría se vio el viernes pasado, día en el que a pesar de que se vendieron sólo u$s 250 millones del BCRA en el mercado cambiario la pérdida de reservas fue de u$s 1133 millones”, agrega.