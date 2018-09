El acuerdo con el FMI salvó Dujovne, pero a Dujovne le será difícil salvar el acuerdo

Este fin de semana, el diario 'Clarín' aseguró que el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, "puso dos veces su renuncia a disposición del Presidente" y que incluso, el presidente Mauricio Macri se reunió en Los Abrojos con Carlos Melconinan, quien le comunicó: "yo agarro (Economía) si se van los tres", en referencia a Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Otros medios hablaron incluso de que la habría presentado 3 veces. Lo cierto es que Dujovne no tardó en enterarse de la reunión que mantuvo Macri con Carlos Melconian, que no fue una reunión entre amigos, y que pudo superar "la crisis".

Cerca de Dujovne perjuraban que no estaba en duda su continuidad y que el ministro no había ofrecido su renuncia. "Estuvo en Olivos preparando el anuncio del lunes (por hoy) y su viaje a USA", repitieron algunos voceros.

Cierto es que la continuidad de Peña no es negociable para Macri. "Es el funcionario más importante para el Presidente", insisten desde Olivos.

En ese contexto, el ministro de Hacienda viaja a replantear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En definitiva, aseguran que la idea es que ponga la cara por el papelón de ser el primer ministro que no pasa la primera revisión de un acuerdo con el FMI, desprolijidad que se solía reservar al menos para el segundo o tercer tramo de los acuerdos.

Se subirá al avión que lo llevará a Washington junto con Luis Caputo, presidente del Banco Central, para renegociar con la directora del FMI, Christine Lagarde, los aportes del organismo para mantener con vida al plan económico.

Caputo es otro de los que seguirá en su puesto, en este contexto en el cual varios hombres rechazaron sumarse al gabinete. Lo hizo por caso el radical Ernesto Sanz, ex titular del partido, a quien tenían pensado ofrecerle el Ministerio de Defensa, que en la actualidad ocupa su correligionario, Oscar Aguad. Dicen que Sanz quería el de Interior, como sea, no es la primera vez que este aliado le dice no a un ofrecimiento de Mauricio Macri, antes de asumir en la Rosada, a fines de 2015, se había anunciado que sería ministro de Justicia, pero luego adujo motivos personales y lo descartó.

Con Sanz y la plana mayor del radicalismo se reunieron también Alfonso Prat Gay y Martín Lousteau. Pero el ex embajador en USA les dijo que no tenía interés en asumir como ministro de Educación y precipitó una definición similar del ex JP Morgan, que hasta ese momento estaba bastante tentado con asumir la Cancillería.

La permanencia de Peña en el gobierno fue lo que más se conversó. Y ambos economistas concluyeron que en cuanto recupere poder, el jefe de Gabinete volverá a aplicarles el frío implacable que suele destinar para los subordinados con aires de independencia.

La caída de estas dos incorporaciones también le habría metido frío a la incorporación del propio Sanz como ministro del Interior, Obras Públicas y Medio Ambiente, en lugar de Rogelio Frigerio.