200 años perdidos por fuego en Brasil, el interrogante Arjen Kamphuis, violencia en Trípoli

Estos son los temas que aparecen en los principales diarios del mundo el 3/9.

Crece el interrogante sobre el paradero de Arjen Kamphuis, el holandés quien fundó, junto a Julian Assange, Wikileaks. Desde hace 2 semanas que Kamphuis está perdido en Noruega, apuntó la agencia Ansa Latina. Según fuentes de Wikileaks, el informático había reservado un pasaje en un vuelo interno para Trondheim el día 22, pero nunca subió al avión. La Policía noruega ha abierto una investigación en torno a la desaparición del ciudadano holandés.

200 años de historia se perdieron por el incendio del Museo Nacional de Río de Janeriro, en Brasil. Se estima que contenía unas 20 millones de valiosos ítems, apunta The Guardian. El portavoz de los Bomberos dijo que "muchos objetos dueron salvados con la ayuda del personal" del museo, según la agencia Ansa Latina. "La pérdida de las colecciones del Museo Nacional es inestimable para Brasil. 200 años de trabajo, investigación y conocimiento se perdieron", declaró el Presidente, Michel Temer. Se trata del museo más viejo e importante histórica y científicamente.

La Unión Europea manifestó preocupación por el rebrote de la violencia en Trípoli, Libia. Los enfrentamientos en la periferia del sur de la capital dejaron a 47 personas muertas y 129 heridas en 8 días, reportó el ministerio de Salud. Los choques armados son entre grupos rivales: la llamada Séptima Brigada, vinculada al Gobierno de Unidad Nacional -reconocido como legítimo por el Consejo de Seguridad de la ONU pero no por el Parlamento con sede en Tobruk, noreste del país, que cuenta con el apoyo del jefe del Ejército Nacional, Jalifa Haftar-, y varias agrupaciones que se autodenominan Revolucionarios de Trípoli y son afines a su ministerio del Interior, apuntó Sputnik News. Mientras tanto, unos 400 detenidos se escapaon de la cárcel de Rweini en Ain Zara, aprovechando los combates.

El martes comienzan las audiencias de confirmación de Brett Kavanaugh, el juez nominado por Donald Trump a la Corte Suprema, en el Senado. Según The New York times, la mayoría de las audiencias de confirmación evalúan nominados que no cambiarían la dirección básica de la Corte mientras que Kavanaugh sí lo haría.

En entrevista con el programa 'Face the nation' de CBS, el exsecretario de Estado estadounidense, John Kerry, no descartó presentarse a la presidencia en 2020 por el Partido Demócrata. Kerry ya fue el candidato demócrata presidencial en 2004, cuando perdió contra George W. Bush.

2 periodistas de Reuters que investigaban la masacre de la minoría musulmana rohingya en Myanmar, fueron condenados a 7 años de prisión. El juez Ye Lwin, del distrito norteño de Yangon, dictaminó que rompieron la Ley de Secretos Oficiales de la era colonial. Wa Lone y Kyaw Soe Oo habían sido arrestados en diciembre tras reportar sobre la violencia contra los rohingya.