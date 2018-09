Ferreres habló de un "escenario favorable" para el 3er trimestre de 2019

"Hay un aumento general de impuestos a las exportaciones. Que son 65 mil millones de pesos en total y que significan unos 6 mil millones de dólares de impacto", dijo el economista y consultor Orlando Ferreres al exponer su mirada sobre los anuncios de esta mañana.

En declaraciones radiales, agregó que la primera lectura que se puede hacer es que le aumentaron impuestos a todos los beneficiados por la devaluación.

"Tal vez no fue lo más correcto, pero era lo que tenían a mano -continuó el especialista-. Y permite frenar las críticas que podían surgir porque los más perjudicados de la devaluación van a ser los asalariados y jubilados por el aumento de precios", sostuvo. Sobre el mismo punto apuntó que en el último fin de semana el aumento en alimentos fue de un 20% aproximadamente.

Ferreres aseveró que en el país hay una situación de emergencia y se debe actuar en tal sentido: "estos impuestos deberían ser temporales y por la emergencia. Porque no hay casi países que tengan derecho de exportación al agro. Lo hay solo para algunos productos. Es decir, deberían durar hasta que se supere la emergencia, que será a medidados del año que viene".

Sobre la posible reacción de los mercados ante la situación actual, dijo que no debería pasar nada grave: "deberían quedar como están. Creo que va a existir cierto equilibrio y no tendrían que moverse", señaló. "El mercado se va a tranquilizar pero vamos a sufrir igual, porque no es fácil la situación de emergencia", analizó.

Ferreres sostuvo, finalmente, que la recesión fuerte se va a extender hasta el primer trimestre del año que viene. También dijo que luego vendrá un segundo trimestre mejor, y que ya el tercero presentará un escenario favorable: "y la inflación también va a ir aflojando", explicó.