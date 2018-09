Para lucir más joven: Solo debes eliminar un 'alimento' de tu dieta

Una de las verdades del mundo, es que los años pasan factura. Además de los años, los hábitos. Al llegar a la mediana edad, todos deseamos aparentar, al menos, 5 años menos de los que realmente tenemos y agradecemos cualquier piropo en el que se le reste números a nuestra fecha de nacimiento.

Aunque existen trucos que se pueden hacer para que el paso del tiempo no se note tanto como debería, hay algo que es fundamental para alcanzar este objetivo y te hará lucir que tienes la mitad de tu edad: modificar la alimentación.

No estoy hablando de realizar una dieta estricta, ni nada de eso. Simplemente de suprimir uno de los aditivos más dañinos y carente de nutrientes que puede existir, el azúcar.

Muestra de que al dejar de consumir azúcar nuestro cuerpo reacciona de otra manera y envejecemos más lento es Carolyn Harts, una mujer con tres hijos que vive en Perth (Australia) y tiene una imagen que ya quisieran muchas mujeres de 50 años.

¡Bye Bye! Azúcar

Carolyn que luce un cuerpo espectacular, sin retoques, a sus 71 años, reveló que su secreto es que hace 29 años dejó de tomar azúcar.

"Muchas mujeres de más de 50 años creen que no se pueden mantener en forma y con un peso razonable, pero eso no es así. Incluso hablo con algunas que acaban de entrar en los 40 y piensan que no podrán recuperar la figura que tenían antes de ser madres", explico la septuagenaria, que también destacó que la vitalidad y el ritmo de vida mancan diferencia.

Asimismo confesó que es cierto que a partir de los 40 es más difícil mantenerse en forma, pero señaló que tirar la toalla no es una opción. "Sabemos que nuestro metabolismo se hace más lento a medida que envejecemos, pero esto solamente significa que tenemos que tomar el control y trabajar un poco más para mantenernos saludables”.

"Dejé de tomar azúcar hace 28 años. Fue difícil al principio, era adicta, pero ahora creo que es una de las principales razones por las que he conseguido mantenerme sana y en forma”. Siguiendo este principio, Carolyn se ha puesto en marcha para ayudar a más personas con la expansión de su conocimiento y ha publicado el volumen ‘Sugar Free Baking’ en el que enseña diferentes recetas de postres, prescindiendo del azúcar.

Sin embargo, aclara que no podemos vivir sin darle al paladar dulce; en contraposición al azúcar, se declaró firme partidaria del xilitol, un edulcorante que se obtiene de la madera del abedul, con un valor calórico muy por debajo del endulzante convencional (solo 2,4 calorías por gramo, frente a 4 del azúcar).

En Europa lo conocemos por ser el principal dulcificante con el que se fabrican los chicles sin azúcar. A pesar de ser tóxico, una ingesta excesiva puede tener efectos laxantes.

Los genes también tienen mucho que ver

No es una sugerencia que abandonemos el dulce, nuestro organismo necesita este alimento para sobrevivir. Pero, podemos encontrar mejores fuentes naturales de este delicioso sabor.

Las frutas son ideales para darle ese sabor azucarado a tus desayunos, ensaladas y meriendas sin engordar ni envejecer.

Ten siempre como premisa que los alimentos altos en azúcares no naturales contribuyen a tener un contorno de ojos hinchado, manchas en la piel y pérdida de colágeno.

Sin embargo, la ciencia ha descubierto que hay algunas personas más afortunadas que otros y siempre parecerán más jóvenes de lo que son. Un equipo de investigadores ha descubierto que un gen, denominado MC1R, ayuda la causa.

El mismo gen que produce el pelo rojo y la piel pálida también se relaciona con las diferencias de edad que tienen unos y otros. Las personas que transportan determinadas variantes de este gen en su ADN se ven, de media, alrededor de dos años mayores de lo que son, según una publicación de 'Current Biology'.

"El descubrimiento marca otro paso para entender las diferentes formas de envejecer de las personas y proporciona nuevas vías para identificar vinculaciones moleculares entre la edad percibida, la edad cronológica y la edad biológica. El siguiente paso será entender, a nivel molecular, por qué parecer más joven implica que una persona es más sana, lo que permitiría avanzar hacia el envejecimiento saludable", afirma Manfred Kayser, del Centro Médico MC de la Universidad Erasmus de Rotterdam, en Países Bajos.