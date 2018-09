Carrió no dejó bien parado a Macri: "En Olivos hablan pavadas y nadie decide nada"

La diputada nacional Elisa Carrió se refirió este lunes (03/09) a los anuncios realizados por Mauricio Macri y a cómo está su relación con el mandatario, entre otras cosas.

"Mi relación con el Presidente es más que espectacular. Cuando yo me enojo es una actuación. Yo estaba en mi casa, separando zapatos viejos para tirar, mientras negociaba con Olivos porque yo a Olivos no voy", aseguró Carrió. Y explicó: "Yo a Olivos no voy porque hablan pavadas durante horas y nadie decide nada".

Este comentario de Carrió evidentemente no deja bien parado al Presidente... ¿"nadie decide nada"? ¿A quién se refería Lilita? ¿A Macri?

En los tribunales de Comodoro Py -adonde fue a presentar una demanda-"Lilita" renovó su defensa de los funcionarios salientes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, al asegurarque ambos salieron de la gestión por elección propia. "Ellos decidieron alejarse porque estaban muy desgastados por el círculo rojo", analizó, según publica Infobae.

"El Presidente está fortificado. Que algunos crean que el proceso de toma de decisiones va a cambiar, es mentira. El Presidente va a seguir decidiendo con las personas en las que cree", aseguró Lilita. Y añadió: "hay una cuestión moral: cuando los funcionarios que entregaron todo están debilitados, yo los sostengo, yo no los tiro. Creo que la Argentina de la especulación, del oportunismo, tira".

"Mi relación es espectacular con todos. Cuando yo me enojo es una actuación", aseguró. Y contó que "hablé con el Presidente por teléfono".

"Vamos a entrar a una etapa muy difícil. La cuestión social es difícil porque el costo lo pagamos los asalariados, pero yo creo que en julio del año que viene vamos a estar. Lo importante es el que país que viene no sea el país del círculo rojo de nuevo, que cada 10 años nos devalúa, sino que sea el de la alianza entre el campo y las pymes exportadoras", vaticinó Carrió.

Segúna la diputada, "lo importante es que no hubo un cambio total como algunos pretendían. En el orden interno hubo muchos cuestionamientos, muchos celos… Pero uno estuvo en la Universidad, en muchos lados, y sabe quién sabe y quién no".

"Yo dije lo del dólar a $23 porque no voy a jugar contra un gobierno", se justificó Carrió, y aseguró que la divisa norteamericana "ya se va a estabilizar. Igual está bien, porque estábamos casi en el 1 a 1. El 1 a 1 te fundía las economías regionales. El año que viene íbamos a estar como en la etapa final del 1 a 1. Ése era el valor del dólar. Yo me acuerdo que hace cuatro años estaba a 16 y no podría estar a 21".

También escribió un mensaje de apoyo a Macri en su cuenta de Twitter: