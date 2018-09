"Stand up" de Carrió: "Estar con el hijo de Macri padre es el mayor sacrificio que hice"

En el acto por el Día de la Industria que se desarrolla en la sede de CAME, Elisa Carrió volvió a hablar este lunes (03/09), tras el anuncio de Mauricio Macri. Más temprano, Lilita había hablado desde los tribunales de Comodoro Py, donde realizó una afirmación que dejó mal parado al Presidente ("Yo a Olivos no voy porque hablan pavadas durante horas y nadie decide nada").

Ahora, frente a los industriales y en un tono que por momentos pareció demasiado jocoso, la diputada de Cambiemos esbozó una defensa de Macri (aunque en algunas oportunidades volvió a dejarlo mal parado) y dejó algunas definiciones.

Lilita pronosticó que los próximos 6 meses serán "los más difíciles", pero garantizó la continuidad del Gobierno. "¿Vamos a estar mal? Sí. ¿Vamos a tener conflictos sociales en diciembre? Sí. Pero en julio del año que viene estamos con crecimiento de nuevo", lanzó.

Y agregó: "¿Va a ganar Cristina? No. Porque el pueblo trabajador no va a votar a quienes se robaron los 100 mil millones de dólares que se robaron. ¿Va a gobernar Cambiemos? Sí. Yo no miento".

Luego reveló que "estar con el hijo de Macri padre es el mayor sacrificio humano que hice en mi vida. Se lo dije, con Mauricio, sincericidio puro. No hay otra relación conmigo".

"No soy presidente pero soy Lilita. Yo interpreto la voz del Presidente", aseguró la chaqueña.

Y pidió: "Confíen en este Presidente. No es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero. Entonces está acostumbrado a guardar sus sentimientos y no puede expresar el dolor que siente".

Por otra parte, insistió en las negociaciones que llevó a cabo, desde su casa, ayer, mientras se sucedían las reuniones en Olivos."Yo me enojo pero es actuación", reiteró. Y dio una explicación por lo menos polémica: "En las crisis yo me divierto, porque me generan adrenalina".

Elisa Carrió: "Primero la República... Que nadie se confunda: yo interpreto la voz del presidente de la República". Enérgica defensa de Quintana y Lopetegui: "Lo que hicimos (con Macri) es una melodía frente a los grupos que querían arrancarle todos los ministros al Presidente". pic.twitter.com/xk5y5M1jWh — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 3 de septiembre de 2018

Carrió también afirmó: "No tenemos posibilidad de default".

Y respecto a la Extinción de Dominio, adelantó que "si no sale la ley en el Congreso, va a salir el decreto del presidente".

Además, les habló a los "golpistas": "Me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco".

Ahora Elisa Carrió, en público, amenaza a Macri con "bajar" Ministros



"Yo le dije a Sica que si se corre de la alianza con las PyMes, yo le digo traidor y me lo bajo" pic.twitter.com/4h4H9pBF1V — Lea Raduazzo (@learaduazzo) 3 de septiembre de 2018

En Twitter, hay muchos que hablan del Stand Up de Carrió en CAME:

