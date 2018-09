Ronaldo adquirió a “título personal” el 51% del Valladolid

En medio de la disputa del Mundial de Rusia 2018, el mundo del fútbol se desayunó con la noticia de que Diego Armando Maradona asumiría como presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia, un modesto club europeo y el primero en la línea de mando por debajo de los dueños de la institución. El vínculo lo une hasta fines de junio del 2021, aunque existe una cláusula que permite rescindir el contrato a los 12 meses si el argentino no se adapta al país. Un camino idéntico que tomó al igual que Diego, fue el exfutbolista brasileño, Ronaldo Nazario, quién anunció este lunes (03/09) de manera oficial la compra “a título personal” del “51 por ciento de las acciones del Real Valladolid”, del que pasará a ser presidente del Consejo de Administración, con un proyecto enfocado en la afición, “competitivo, transparente, revolucionario, y social”.

La exestrella brasileña concedió este mismo lunes una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid acompañado por el alcalde de la ciudad, Oscar Puente, y el hasta ahora era el máximo accionista de la sociedad anónima, Carlos Suárez, quien no obstante continuará como presidente, junto a su equipo de gestión, en el día a día de la entidad pero como Ronaldo como ‘jefe’.

“El Real Valladolid ha reunido más de 20.000 abonados y disponemos de un gran grupo de profesional en todos los niveles. Esto no se va a quedar aquí. Queremos crecer hasta donde nuestra ilusión lo permita. Vamos a intentar ser lo más grandes posible” declaró.

El exjugador brasileño subrayó que este proceso ha sido “toda una decisión” para él y ha explicado que lo más importante será “la pasión” de las personas que son aficionadas del club, quienes han sido su historia y espera que sean “el presente y el futuro” del Real Valladolid.

Carlos Suárez reveló que el acuerdo se cerró el pasado miércoles, después de unos contactos que se intensificaron a finales de julio y en el mes de agosto. Como el propio Ronaldo precisó, el exjugador de baloncesto se mantendrá como presidente del club, un cargo en el que lleva 17 años, mientras que él será presidente del Consejo de Administración.

Ronaldo se convierte en el quinto inversor extranjero en un equipo de fútbol de la actual Primera División, y en el cuarto que se convierte en propietario. Peter Lim es dueño del Valencia, y Cheng Yansheng, del Espanyol. Además, City Football Group adquirió, junto a Pere Guardiola, el 88% del Girona. A ellos se les suma el Atlético de Madrid, que tiene en su capital al inversor israelí Idan Ofer, con el 32% el club.

Suárez también precisó que la venta de sus acciones no responde a una mera “cuestión económica”, sino que “apostó” por él por la repercusión que otorgará al club y porque no podría haber “mejor capitán para gobernar esta nave. De todas las opciones esta era la primera, pues llevará al club a una dimensión que no soñaba”, confesó Suárez. Por su parte, Puente recordó las bodas que se ofician en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento porque “algo de enlace” ha tenido el evento que la estancia ha acogido este lunes entre el Real Valladolid y Ronaldo Luiz Nazario. A los 90 años que ha cumplido el club este año y a la cifra récord de 20.000 socios, cuando “aún no se han apagado los ecos del brillantísimo ascenso del equipo” ahora hay que sumar la apuesta de Ronaldo, “leyenda viva del fútbol mundial”, por este club “insigne”.

La llegada de Ronaldo al Real Valladolid, ha agregado el regidor, supone una oportunidad “preciosa” que terminará de marcar 2018 en “letras de oro”, y contribuirá a que deporte y fútbol sigan siendo “catalizadores de emociones y pasiones. Ha sido un año redondo para el Real Valladolid”, resumió Puente, quien también ha mostrado su “tranquilidad” ante la decisión de que Carlos Suárez siga colaborando para que esta etapa sea “exitosa y estable” tanto deportiva como económicamente con el fin de “seguir alimentado la pasión del equipo”.

La cercanía entre este entorno vinícola y el Valladolid fue una constante estos años. De hecho, José Moro, que pasó a dirigir la empresa tras la muerte de su padre Emilio, fue vicepresidente del club durante un año hasta su dimisión el 21 de junio. Su papel en esta operación se antojaba clave, ya que el empresario esperaba hacerse con un 15% de las acciones a cambio de un préstamo personal que le había concedido la temporada pasada a Suárez, junto a José Luis Losada, ex director general del Banco Gallego y también vicepresidente. Eso podía provocar que el presidente no tuviera la mayoría necesaria para acometer la venta, pero el obstáculo fue sorteado en estos últimos días después de que Suárez lograra aumentar su paquete accionarial hasta el 66%, lo que le ha permitido asegurarse la mayoría sin depender de Moro, con el que no mantiene una buena relación.