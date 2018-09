Premio Nobel del Terror: 7 años de prisión a 2 periodistas por dar primicia

La exBirmania se llama República de la Unión de Myanmar,​ hoy estado soberano del Sudeste Asiático, en el pasado una colonia británica. Enclave estratégico, limita con India y Bangladesh, Tailandia y Laos, China, la bahía de Bengala y el mar de Andamán. Es el 2do. productor de opio para heroína, luego de Afganistán. En Myanmar ocurre la tragedia de los rohinyá, un grupo étnico nativo de la región desde cuando no existía la separación entre Myanmar y Bangladés, pero no es reconocido como parte de los 135 grupos étnicos oficiales del país y, desde 1982, se les ha negado la ciudadanía en Myanmar porque, grotescamente, fueron considerados inmigrantes bengalíes y no birmanos​. Es la minoría más perseguida en el mundo​. Ni siquiera tienen permiso del gobierno birmano para irse del estado de Rakáin. Durante años, el país sufrió una Junta Militar tan represiva como intelectualmente limitada. Desde marzo de 2018 el gobierno es liderado por el presidente Myint Swe, teniente general retirado y ex jefe del grupo de Operaciones Especiales BSO-5; y la Nobel de la Paz y líder del partido en el poder Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi, como Consejera de Estado. Es enorme la decepción con Aung, a quien se descubre autoritaria, y resulta otro error más de quienes conceden los premios Nobel de la Paz. El ex alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, aseguró que ella debería haber renunciado por un informe de Naciones Unidas que la responsabilizó por el “intento de genocidio” de los rohinyás.

Por Urgente 24 Lunes 03 de septiembre de 2018 19:10 hs Compartí esta nota Imprimir